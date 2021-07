Cecilia Rodriguez in barca con Ignazio Moser, Damante e company: 'Quanto siamo fortunate!'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si divertono in barca con Jeremias Rodriguez e Andrea Damante, accompagnati dalle loro rispettive fidanzate, Deborah Togni, cognata dell’argentina 31enne, e l’attrice 19enne Elisa Visari, ormai legatissima all’ex tronista di Uomini e Donne. La vacanza della comitiva vip è spettacolare alle Eolie. La sorella minore di Belen non può che esclamare: “Che uomini che abbiamo qui, quanto siamo fortunate!”.

Ceci e Nacho raccontano la loro crociera in barca. La coppia e il resto dell’allegra compagnia, dopo essere giunti a Catania, sono arrivati su un’imbarcazione nell’arcipelago elogiano, tra Panarea e Lipari. A Panarea hanno fatto pure tappa anche in un noto locale del posto per gustare le specialità della casa.

“La mia prima vacanza in barca in Sicilia….”, fa sapere Chechu. “Mi hanno sempre consigliato di fare una vacanza in Sicilia, devo dire che sono già innamorata di questo posto”, confessa ancora.

E’ tutto meraviglioso e il divertimento massimo. Escursioni e mangiate di pesce. A Vulcano il gruppo cena presso il famoso “The King of Fish”.

Con loro c’è anche Nicolò Brigante, siciliano classe 1994, tronista di Uomini e Donne nella stagione 2017-2018 ed ex tentatore di Temptation Island Vip. L’atmosfera è incandescente, tra scherzi, nuotate, gite in canoa. E’ un’estate 2021 tutta da vivere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.