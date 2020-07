Cecilia Rodriguez, il suo cane operato al legamento: Moser monta il nuovo passeggino

Cecilia Rodriguez ha vissuto ore di preoccupazione: il suo cane è stato operato al legamento crociato della zampa posteriore. Tutto è andato fortunatamente bene. Così, poche ore dopo l’intervento, una volta che la tenera quattro zampe è tornata a casa, Ignazio Moser si è subito dato da fare e ha iniziato a montare il nuovo passeggino di Aspirina: l’animale per un po’ dovrà nuovamente essere scarrozzato in giro per le vie di Milano.

“Guarda come sei finito - dice Chechu al fidanzato - Canti ‘Una vita da bomber’ e poi ti ritrovi a montare il passeggino per Aspirina!”. Ci scherza su. Sia la 30enne che lo sportivo 27enne adorano la cagnolina e sono contenti che tutti sia finito bene.

“Intervento ok - sottolinea Nacho nelle sue IG Stories - A settembre Aspirina tornerà a disposizione del mister”. Prende spunto dalla terminologia legata al calcio per annunciare che da settembre Aspirina tornerà a camminare sulle sue zampe.

Ignazio fa pure vedere la vistosa ferita del cane dopo l’operazione, ancora fresca e con i numerosi punti ben visibili. Aspirina si era fatta male a settembre 2019, anche allora era stata costretta a usare il passeggino per andare a spasso.

A ottobre dello stesso anno era stata operata, ma evidentemente il problema non si è risolto e a distanza di tempo è stata costretta a finire nuovamente sotto i ferri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2020.