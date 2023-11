''Mi sembra di stare con un ventenne'': Cecilia Rodriguez critica il nuovo look del fidanzato Ignazio Moser

La 33enne è spiazzata: vederlo senza barba incolta e coi capelli tagliati la lascia senza parole

Ignazio Moser pubblica una foto in cui si fa vedere dai follower col suo nuovo look: ha pulito il viso, facendosi tagliare la barba finora portata leggermente incolta, e tagliato i capelli, aggiustando il taglio col ciuffo. Il 31enne pare tornato un ragazzino e in effetti, ironicamente, per accompagnare l’immagine postata scrive: “Ciao sono Ignazio, ho 22 anni e vengo da Trento”. Cecilia Rodriguez, vedendolo tornare così a casa, rimane spiazzata. “Mi sembra di stare con un ventenne”, sottolinea. La 33enne critica la decisione presa dal fidanzato.

Chechu proprio non riesce a guardare il suo futuro marito con nuovo look. “Allora? Un disastro, mi sembra di essermi fidanzata con un ventenne. Un toyboy? Sono un po’ scioccata ancora adesso e devo riprendermi, sei troppo diverso. Non sembri tu”, esclama.

Piano piano, però, l’argentina si abitua. E ci scherza su. Mentre si dirige a Torino con Nacho, al Pala Alpitour per vedere la partita d’esordio di Jannik Sinner contro Tsitsipas alle Nitto Atp Finals, parla di Moser. "Ho un fidanzato nuovo, giovane, bello e sbarbato”, dice.

I due felici a Torino al Pala Alpitur per vedere l'incontro di tennis di Sinner

Cecilia sorride: Ignazio le piace sempre, anche se all’inizio è rimasta senza parole. Ma ora va già molto meglio. I due felici celebrano la vittoria del tennista italiano e si godono l’ennesimo weekend in completa sintonia.