''Prenderò il tuo posto in giuria'': Teo Mammucari attacca Selvaggia Lucarelli in diretta a 'Ballando', replica al vetriolo

Lo scontro tra il 59enne e la 49enne non si placa, anzi: scintille in tv

La giornalista contrattacca: “Ti ho visto a Tu Sì Que Vales, non eri un granché”

Non c’è pace. Teo Mammucari attacca Selvaggia Lucarelli in diretta a Ballando con le Stelle. Dopo l’ennesimo giudizio negativo della 49enne, il 69enne sbotta: “Sai quale sarà la mia vittoria? Prendere il tuo posto in giuria”. Secondo lui i continui battibecchi penalizzerebbero lo share del programma. La giornalista lo ascolta e fa una replica al vetriolo: “Ti ho visto a Tu Sì Que Vales, non eri un granché”. Parla dell’esperienza del conduttore da giurato. Teo, però, ribatte: “Non è intelligente quel che dici perché i numeri dicono altro”.

Volano gli stracci al dancing show. Del resto già nelle scorse puntata Mammucari aveva rivelato di essere uscito a cena con Selvaggia molti anni fa, lasciando intendere che ci fosse del tenero. Lei, però, pur confermando l’uscita, aveva decisamente smentito. Sabato sera, prima di esibirsi, il presentatore confida un ennesimo retroscena.

“Quando dopo 20 anni rivedi una persona con cui hai un passato vai l’abbracci e la saluti. Magari le chiedi come sta e come vanno le cose. Io quando sono arrivato sono andato nel suo camerino, la stavano truccando, volevo salutarla e lei mi ha detto ‘preferivo non vederti prima della puntata’. Ecco, così non si fa, ti stai prendendo troppo sul serio. Ok che sei la giurata, ma lì poteva salutarmi. Adesso dovrebbe alzarsi in puntata e abbracciarmi. Perché lei ha un lato umano che io conosco. Se non lo fa vedere resterà nella sua mediocrità”, confida.

Dopo la performance in pista del romano, Selvaggia desidera parlare solo di ballo. “Parliamo di cose serie, io non sono la tua ex. Parlerei proprio di ballo stasera. Trovo che quando ti dicono che hai il tuo stile, in realtà coprono il fatto che hai fatto male questo ballo. Questo è ciò che penso. Io come faccio a parlare di ballo? Tu allora come fai a ballare? Sai cosa era veramente brutto? Quello che succedeva dalla vita in su. Soprattutto le braccia e le mani. Non avevi l’energia che questa coreografia richiedeva. Ti dicono che hai lo stile da molleggiato. A me sembra un alibi per coprire il fatto che hai ballato male. Qui non avevi il tuo stile, ma non hai ballato bene”.

Teo contrattacca: “Non puoi dire che non ho fatto bene questo ballo. Comunque sei sempre seria e arrabbiata con il mondo, fatte na risata, una! Tu ce l’hai con me, ce l’hai con il mondo”. La Lucarelli gli rifila un 3. Mammucari, così, tira fuori l’aneddoto del camerino. Selvaggia però nega tutto: “Stai facendo una brutta figura. Perché inventi le cose? Ero al trucco e ho solo detto scherzando ‘non possiamo vederci o c’è conflitto d’interesse’. Poi ci siamo anche parlati e abbiamo giocato”. E così si arriva allo scontro finale, in cui Teo dichiara di volerle rubare il posto il prossimo anno. La querelle non è ancora finita…