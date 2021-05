Cecilia Rodriguez non voleva Ignazio facesse l'Isola: 'Gli ho detto 'ti ammazzo', ma poi...'?

Cecilia Rodriguez non voleva che Ignazio Moser facesse l’Isola dei Famosi. “Quando è arrivata la proposta gli ho detto: 'Se fai un reality ti ammazzo’, ma poi…”. La modella 31enne, ormai imprenditrice fashion con i brand di famiglia Me Fui e Hinnominate, lo rivela a Chi.

Nacho ha avuto la chiamata per l’Isola, Chechu all’inizio non l’ha presa bene. “Sono partita subito all’attacco: ‘Ti ammazzo se fai un reality!’. Ma poi è venuta fuori la maturità. Ero seduta sul divano e mi sono detta: ‘Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? E’ giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anch’io’. Il giorno dopo gli ho detto: ‘Vai!’, l’ho incoraggiato”.

Ceci è sicura che Ignazio farà un’ottima figura al reality: “Ho vissuto l’Isola sulla mia pelle e posso dirti che viene fuori la tua personalità, non è che fame e stanchezza ti facciano diventare un altro. Mi lamentavo, ma ero anche simpatica, come nella vita di tutti i giorni. Ignazio ha un bellissimo carattere, una bella personalità, tante volte vorrei essere come lui. E’ uno che non ha tempo da perdere, che vuole vivere bene e senza problemi: se ci sono prova a risolverli, ma, se non c’è soluzione, volta pagina. Non può uscire qualcosa di brutto, magari perde la pazienza facilmente, ma gli passa subito e sa chiedere scusa, non è mai aggressivo, è per la pace”.

“Sono curiosa di vedere che cosa farà Ignazio in un reality da solo. Quando li facevo io e i fidanzati erano fuori non l’hanno vissuta benissimo: adesso tocca a me, vediamo quanto resisto”, sottolinea l’argentina. E sulla gelosia ammette: “Sono molto gelosa, ma, quando prendi un po’ di sicurezza, le paure passano”.

La sorella Belen dice che è la più saggia in famiglia: “Sicuramente fra me, lei e Jeremias sono quella più equilibrata, quella che pensa più a lungo prima di fare le cose. Belen ti chiede consiglio, ma un minuto dopo fa di testa sua, perché lei e Jeremias sono molto istintivi. Io sono quella che riflette più a lungo, che si ferma a pensare. Sì, forse sono saggia”.

Cecilia Rodriguez parla anche di un figlio e di nozze col settimanale. A proposito della cicogna chiarisce: “Ho 31 anni, sono cresciuta, e forse noi donne abbiamo più paura del tempo che passa, ma non ho messo una scadenza, non c’è urgenza nelle cose belle. Ne parliamo tanto, immaginiamo come potrà essere nostro figlio, come lo chiameremo, come vorremmo che fosse. Arriverà quando deve arrivare, non ho fretta, se arriva domani siamo pronti”.

Sui fiori d’arancio, che non sono più una priorità, rivela: “Sposarmi con Ignazio mi piacerebbe perché è la persona con cui ho scelto di condividere questa vita. Una volta il matrimonio serviva anche ad uscire di casa e andare a vivere insieme, oggi per me dev’essere la festa dell’amore”.

