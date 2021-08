Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser danno il benvenuto ad Ercolino, il loro secondo cane

Tutti aspettano il loro bebè, ma per Cecilia Rodriguez, 31 anni e Ignazio Moser, 29, intanto è tempo di allargare la famiglia con un secondo cane.

Appena rientrati a Milano dopo una vacanza alle Baleari, la coppia ha dato il benvenuto a Ercolino, un cucciolo di jack russel che farà compagnia alla loro amata Aspirina. Il cagnolino è stato presentato sui social e in famiglia, tutti sono pazzi di lui. Al ritorno dall’Isola dei Famosi Moser aveva già annunciato la novità, ma il cucciolo sarebbe entrato in famiglia solo dopo le vacanze. Aspirina, il cane di Cecilia non sembra essere entusiasta della novità, ma presto si abituerà alla nuova presenza.

VIDEO

In attesa di trasferirsi nella nuova casa in costruzione, la coppia si gode i primi equilibri in quattro…

Scritto da: La Redazione il 10/8/2021.