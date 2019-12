Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono volati in Argentina. La coppia ha deciso accogliere il nuovo anno al caldo. Nei giorni scorsi hanno preso l’aereo e sono sbarcati a Buenos Aires, accolti dai genitori di lei. Mamma Veronica e papà Gustavo sono andati a prenderli in aeroporto. In Sudamerica c’è anche Aspirina, la cagnolina a cui Chechu è affezionatissima. Adesso i due ex gieffini vip, che si sono conosciuti proprio due anni fa all’interno del reality di Canale5, si stanno godendo il sole e le temperature gradevolissime che offre in questo periodo il Paese d’origine della famiglia Rodriguez.

La 29enne lo aveva annunciato qualche settimana fa: durante le Feste avrebbe portato per la prima volta il compagno a vedere la città dov’è nata e cresciuta. E così ha fatto. “Voleremo in Argentina. Là, al caldo, daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia”, aveva spiegato. E a giudicare dalle Instagram Stories di Ignazio, 29 anni, il bel trentino sta apprezzando molto la città e le attività che offre. Ovviamente anche qui i due non perdono occasione per allenarsi in palestra. D’altronde con l’immagine ci lavorano, e anche tanto.

VIDEO

Recentemente Cecilia ha fatto discutere per alcune dichiarazioni rilasciate nel programma ‘Rivelo’. La sorella di Belen ha raccontato di aver sofferto di bulimia e anoressia. “Ho avuto un periodo quando ero arrivata in Italia che volevo fare la modella e ovviamente loro (le agenzie di moda, ndr) mi hanno detto si ti prendiamo, ma devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”, ha confessato nella trasmissione condotta da Lorella Boccia.

“Ho detto ok va bene. Sono andata da un nutrizionista che mi ha dato una dieta dove mi hanno tolto tutto, volevo dimagrire e mettermi in forma per poter lavorare”. “Mangiavo quantità industriali per saziarmi e dopo mi sentivo male e vomitavo. Ho sofferto di bulimia e anoressia”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 30/12/2019.