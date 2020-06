Cecilia Rodríguez ingrassata di 7 kg, prova costume più in carne per la 30enne: foto

Cecilia Rodriguez è ingrassata 7 kg.: la sua prova costume durante il weekend sul lago di Como con la sorella Belen, i famigliari, gli amici e il fidanzato la mostra splendida e più in carne del solito, con le forme sinuose e accattivanti: sensualissima.

La modella e conduttrice in Trentino, durante i tre mesi di quarantena trascorsi con Ignazio Moser, si è allenata di meno e ha sperimentato molto tra i fornelli. In cucina ha preparato piatti prelibati e si è lasciata andare liberamente negli assaggi: tutto questo le ha regalato 7 chili più. Chechu lo confessa senza alcun problema a Mattia Ferrari durante una gita in barca. L’amico le sottolinea che è davvero bellissima: non deve preoccuparsi affatto della bilancia.

VIDEO

“Siamo pazzeschi! Sei bellissima”, le dice Ferrari. “Ho sette chili in più”, gli fa eco Cecilia Rodriguez. “Non importa, sei bellissima”, precisa lui. “Meno male che ci sei tu”, replica Ceci che gli regala un bacio sulla guancia per il complimento.

Molti sospettano che dietro le forme di Cecilia Rodriguez, più morbide del solito, ci sia un dolce segreto, quella gravidanza che tutti aspettano arrivi. L’argentina, del resto, ultimamente ha dichiarato di sentirsi pronta per un figlio con il suo adorato Nacho. Ma al momento nulla lascia presagire che la cicogna sia effettivamente in volo. Chechu con il costume intero sta benissimo e non ha alcun problema a condividere le foto che la immortalano stupenda da sola o avvinghiata al fidanzato, che però, stranamente, nonostante gli eccessi in cucina, grazie al lavoro in campagna con il padre, durante il lockdown è dimagrito parecchio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2020.