''Volete sapere perché?'': Cecilia Rodriguez rivela lo strano motivo per cui lei e Ignazio Moser hanno deciso di sposarsi in Toscana

Lo rivela ai follower emozionata: “Non vedo l’ora, anche se c’è tempo”

Nei prossimi giorni tornerà nel luogo scelto per le nozze, in Maremma, per confermarlo

Cecilia Rodriguez è emozionata. Ha fatto la seconda prova dell’abito da sposa a Verona, da Atelier Emé che firmerà il suo vestito. I fiori d’arancio dovrebbero essere stati fissati per maggio prossimo, forse anche giugno. Non svela ancora la data precisa. La 33enne nelle sue storie rivela ai follower lo strano motivo per cui lei e Ignazio Moser hanno deciso di sposarsi in Toscana. “Volete sapere perché”, domanda. Poi confida la ragione.

“Sono stata a Verona da Atelier Emé per la seconda prova dell’abito. Io ve lo farei vedere, però poi lo vede anche Ignazio e non mi sembra molto carino, anche se chiedo sempre un consiglio a lui, quindi sarà veramente complicato non farglielo vedere. Sono una che condivide sempre con lui le scelte: mi fido del suo consiglio. E’ andata molto bene e non vedo l’ora, anche se c’è tempo… Aspettiamo”, racconta Chechu mentre fa una passeggiata al parco coi cagnolini.

Sul matrimonio la sorella di Belen rivela: “Da quando mi è arrivata la proposta, ho sentito un sacco di spose. Non ho mai organizzato un matrimonio: spero sia la prima e l’ultima. Mi hanno detto tutte di mettermi l’anima in pace, come quando fai la casa nuova. Ho i miei tempi sono un po’ lenta e poco organizzata, ma rispetterò le scadenze. Confido in tutte le persone che abbiamo scelto per organizzare questo giorno così speciale. Non so cosa dire, è un mix di emozioni impossibili da descrivere, ma sono contenta. E’ anche arrivata la mamma e sono ancora più contenta”.

Ieri Veronica Cozzani è atterrata a Milano da Buenos Aires. Ha riportato alla figlia tutti gli anelli: Ceci li aveva dimenticati in Argentina, quello di fidanzamento compreso. Lei e Moser avevano raggiunto i parenti per le festività natalizie.

La Rodriguez torna sulle nozze e confessa la location decisa: “Io ho tutto in mente, la canzone, l’abito il posto, ovviamente lo sposo, che quello non si cambia per niente al mondo, basta che non mi lasci lui, perché io non lo lacerò mai! E la Toscana: volete sapere perché? Perché tempo fa con Nachito abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella Maremma e ho visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia in Argentina e anche Trento, casa di Ignazio, con le vigne. Quindi ho trovato questi due mondi che si univano e sono i nostri. Così ho pensato che la Toscana sarebbe stato il posto perfetto. Vi dirò tra qualche giorno se la mia idea sarà ancora confermata, devo tornare di nuovo, ma penso proprio di sì. Mi è sempre piaciuto quel posto lì”.