Giorgia Meloni ha invitato il chiacchieratissimo ex fidanzato Andrea Giambruno alla sua festa? Le foto sul settimanale 'Diva e Donna'

I rapporti sarebbero assai distesi. Nonostante l’addio a mezzo social dello scorso ottobre, dopo i fuorionda mandati da Striscia la Notizia in cui lui parlava di sesso a quattro e che hanno generato un vero terremoto mediatico. Giorgia Meloni ha invitato il chiacchieratissimo ex fidanzato Andrea Giambruno alla sua festa? Diva e Donna non pare aver dubbi. Pubblica le foto sul settimanale nel numero in edicola. Mette anche la premier al party per i 47 anni compiuti e il giornalista in cover.

“Giorgia Meloni invita Andrea Giambruno al suo compleanno. Grande esclusiva: le uniche foto per i 47 anni della premier”, titola il giornale. La premier spento le candeline tra intimi. La serata si è svolta a casa della sorella Arianna. Ha celebrato il compleanno lo scorso 15 gennaio. Negli scatti si vede Giorgia attraversare la strada. Ha in mano un grande mazzo di fiori. Il suo ex, invece è immortalato mentre esce dal palazzo dopo la cena.

Il giorno seguente, il 16, “è stato organizzato un party sulla terrazza degli uffici di FdI alla Camera con un centinaio di invitati”, scriveva il Corriere della Sera il 17. Un centinaio di invitati presenti. “Spumante italiano, un carrello con cinque torte - tra cui una torta Montblanc e una crostata di frutta - e vassoi di pasticcini e salatini hanno accompagnato il brindisi”, aggiungeva il quotidiano.

I due sono genitori di Ginevra, 7 anni. Nonostante alcuni gossip parlino di un legame mai spezzato veramente, è possibile che continuino a frequentarsi per il bene della piccola. Del resto Giorgia stessa, nel lungo posto in cui annunciava l’addio dopo 10 anni, aveva sottolineato: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.