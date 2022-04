Cecilia Rodriguez: 'Ecco perché tutti odiano i Rodriguez all'Isola'

Cecilia Rodriguez difende il padre e il fratello, già molto attaccati dagli altri concorrenti all’Isola dei Famosi. I due sono pure presi di mira sui social dal popolo del web. La modella 32enne nelle sue IG Stories spiega: “Ecco perché tutti odiano i Rodriguez”.

“La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare fuori quelli più forti, perché poi, quando devi fare le nomination, vai al televoto con qualcuno più debole. Mi sono spiegata? Provano a buttare fuori i più forti per poter poi fare le nomination con qualcuno meno conosciuto, non con un cognome come il nostro”, sottolinea Chechu che invita tutti a salvare il padre, Gustavo Rodriguez, finito appunto in nomination. “Nel caso esca, siamo tutti felici, comunque, perchè ci manca tanto…”, aggiunge.

Chechu poi parla del fratello 33enne Jeremias, che si è già scontrato duramente con Nicolas Vaporidis e con Edoardo Tavassi. “Le persone speciali e rare vanno capite, non sono per tutti, devi avere un dono per capirle. Penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Talvolta stare alle regole degli altri e di questo mondo qua, che fa caga*e, sia molto complicato, però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo, sì!”, precisa.

“Vi voglio raccontare una storia - prosegue l’argentina - quando eravamo piccoli e litigavamo, mio padre ci chiudeva tutti in uno stanza e finché non facevamo pace, non ci chiedevamo scusa, non ci faceva uscire. Jeremias è uno che sa chiedere scusa e che all’Isola abbiano detto il contrario su di lui mi è spiaciuto. Mi è sembrato strano: è l’unico in famiglia che sa chiedere scusa come sa fare lui, anche se è ha sbagliato, perché magari chi alza la voce passa dalla parte del torto”.

La Rodriguez conclude poi: “Ma perché poi non andiamo a chiedere perché uno ha alzato la voce, perché si è arrabbiato, perché è andato a difendere qualcun altro o non ti ha più parlato...eh?!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2022.