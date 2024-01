La 33enne a Verona insieme al suo stylist Matteo Stellini da Atelier Emé

A settembre scorso ha sfilato per il famoso brand, ora acquista da loro il vestito che indosserà alle nozze

La data non è stata ancora svelata, ma i fiori d’arancio, già rimandati una volta, sono sempre più vicini. Forse già in tarda primavera di questo 2024, come anticipato dai diretti interessati sulle pagine di Chi. Cecilia Rodriguez prova finalmente l’abito da sposa. Accanto ha il supporto di un grande team. Va in treno a Verona accompagnata dal suo stylist Matteo Stellini. Ai follower spiega quel che accade, la sua emozione, ma poi scoppia a piangere mentre è da Atelier Emé, il brand che firmerà il suo vestito. Il motivo? Le manca la mamma, Veronica Cozzani, che non è lì con lei. In queste ore è in volo da Buenos Aires verso Milano.

Cecilia Rodriguez prova l'abito da sposa con il supporto di un grande team, ma scoppia a piangere in atelier: il motivo

La 33enne e Ignazio Moser dovrebbero andare all’altare per pronunciare il fatidico sì il prossimo maggio. Cechu si porta avanti: è in atelier per la seconda prova dell’abito da sposa. “Bene, non vi posso far vedere tanto, perché se mi avvicino e mi sposto vi faccio vedere l’abito. Sono da Atelier Emé”, racconta.

La Rodriguez svela le tante persone che sono nella sala prove insieme a lei, dietro si vede anche, appeso a una stampella, un vestito, forse il suo, chissà…

La 33enne è in lacrime perché le manca mamma Veronica Cozzani, che sta tornando dall'Argentina

E’ una giornata da ricordare, ma lo sguardo di Ceci è purtroppo triste. I fan lo notano e le chiedono la causa della grande malinconia che sembra pervaderla in un momento così importante. La sorellina di Belen lo svela col magone. “Oggi è stata la seconda prova dell'abito, non c'era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto. Ma sento sempre più vicino a quel giorno, allora nel vedere l'abito come me lo sono sempre immaginato, a me ha fatto emozionare”, chiarisce.

E' a Verona insieme al suo stylist Matteo Stellini da Atelier Emé

Cecilia non può dire molto. Sul vestito rivela: “Diciamo che ho avuto le idee molto chiare almeno sull’abito della cerimonia, ecco…”. A settembre scorso la ragazza era stata una delle modelle scelte dal famoso marchio per la sfilata in cui veniva presentata la nuova collezione. Ora lei ha deciso di affidarsi a loro per il look per i suoi fiori d’arancio, sicura di avere quel che ha sempre sognato addosso.