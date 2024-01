Guenda Goria è incinta! L’annuncio tra le lacrime in tv dalla Balivo: ''Un miracolo''

La 35enne figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta aspetta un figlio

Lo annuncia in tv a ‘La Volta Buona’ con il futuro marito Mirko Gancitano

Guenda Goria è incinta. Nonostante le enormi difficoltà per riuscire a concepire, è successo un “miracolo”.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio in tv, da Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ su Rai2.

Guenda Goria, 35 anni, annuncia a 'La Volta Buona' di essere incinta del primo figlio

Ospite proprio insieme al compagno Mirko Gancitano dello show, Guenda ha annunciato che le nozze si sono concretizzate: la data per il sì è il prossimo 16 maggio.

A questo punto la Balivo, che ovviamente sapeva già, ha affermato: “Al matrimonio so che non sarete solo voi due. C’è qualcosa che tutti devono sapere”.

Gli occhi di Guenda, 35 anni, diventano subito lucidi, così come quelli del compagno 33enne. Scoppia a piangere.

Guenda e il futuro marito Mirko Gancitano, 33 anni, sono al settimo cielo

Con la voce rotta annuncia: “Sono emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due ma siamo in tre”.

E’ in arrivo un figlio, o una figlia: “Sono emozionata perché mi era stato detto che non potevo avere figli naturalmente, perché sono tre anni che ci proviamo, era il mio grande sogno e desiderio”.

“Perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia nel senso che è stata extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo. Dopo quell’episodio è stata un’emozione poter essere ancora qui e avevo iniziato anche a non pensarci più”, ha aggiunto.

A Guenda, che soffre di endometriosi, era stato detto che non avrebbe potuto concepire naturalmente

La gravidanza ha superato il terzo mese: “Io ora sono alla fine del terzo mese, inizio del quarto. Ci tengo a dare un messaggio di speranza a tante donne che come me hanno difficoltà. Io soffro di endometriosi”.

“E’ successo che nel mese di ottobre, ci siamo incontrati una volta io e Mirko. Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli se non con la fecondazione assistita. Invece è capitato”, ha concluso.