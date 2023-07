Mediaset ufficializza: la giornalista 66enne del TG5 alla corte di Alfonso Signorini

La nuova edizione del reality prenderà il via il prossimo 11 settembre

Cesara Buonamici ha rotto le riserve e ha accettato. La giornalista conferma: farà l’opinionista del Grande Fratello, che non sarà più Vip. “Non potevo dire di no”, commenta a caldo la 66enne, che al Corriere della Sera, poi, precisa che non lascerà il Tg5.

''Non potevo dire di no'': Cesara Buonamici conferma, farà l'opinionista del Grande Fratello, le sue parole

Cesara approda alla corte di Alfonso Signorini. Il reality prenderà il via il prossimo 11 settembre su Canale 5: una veste più morigerata, edulcorata dagli eccessi e senza personaggi trash, come da indicazioni dell’editore. Mediaset ha ufficializzato. “La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni - si legge in una nota - sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00”.

La Buonamici è contenta del suo ruolo nuovo di zecca e dice: “Mi fa molto piacere, l'aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l'idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l'azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”.

Il GF stavolta mischierà le carte: nella Casa Vip e Nip saranno tutti insieme sotto lo stesso tetto. Il motivo lo chiarisce Cesara al quotidiano di via Solferino: “Torna, ancor più di prima, l’idea di raccontare storie di persone, non necessariamente strane o insolite, nelle quali i più possano riconoscersi. Inoltre questo programma così popolare obbligherà a una grande attenzione, perché nella semplicità si nasconde la complessità, da comprendere e analizzare a beneficio del pubblico”.

Mediaset ufficializza: la giornalista 66enne del TG5 alla corte di Alfonso Signorini. La nuova edizione del reality prenderà il via il prossimo 11 settembre

Quando le si domanda perché abbia deciso di essere opinionista dello show, la anchor woman precisa: “In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”. E’ stato Pier Silvio Berlusconi a convincerla: “E’ stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”.

Sul suo ruolo Cesara spiega: “Diciamo la verità, qui la ‘spalla’ sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia. Conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti”.

La Buonamici è tranquilla, non crede venga minata la sua credibilità: “E perché ? Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. E' evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio”.

La giornalista non sarà mai una concorrente del GF: “Le faccio una piccola pubblica confessione. Nonostante il lavoro che faccio da decenni, resto una persona tendenzialmente timida e riservata. Guardo sempre con un pizzico di invidia quelli con un carattere diverso. E ora mi pare molto tardi per cambiare”. Proseguirà senza ostacoli anche nella conduzione del tg: “Continuerò la regolare turnazione in conduzione al tg delle 20, senza nessuna decurtazione, e di questo ringrazio l’azienda”.