Diletta Leotta posta foto in bikini a due settimane del parto, rivela quanti chili ha preso in gravidanza

La 31enne bellissima col due pezzi color arancio: è in vacanza al mare nella sua Sicilia

Loris Karius è volato via per allenarsi col Newcastle, lei prosegue col relax

Diletta Leotta posa splendida e ammiccante con indosso un due pezzi con il top a fascia color arancio: è appena uscita dall’acqua cristallina della sua Sicilia, ha ancora i lunghi capelli bagnati. La conduttrice Dazn posta le foto in bikini a due settimane dal parto. Mostra a tutti le sue forme morbide da mamma e il pancione esplosivo di 9 mesi. Nel post che accompagna le immagini, la 31enne rivela quanti chili ha preso in gravidanza. E’ in forma smagliante.

“+9 mesi +10kg +40 gradi”, scrive Diletta, che commenta così anche il gran caldo che avvolge l’isola in cui è nata e dove sta trascorrendo giorni di completo relax. Loris Karius, il fidanzato e futuro papà 30enne, è volato via per allenarsi col Newcastle, la Leotta rimane lì circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici più cari.

Ha preso 10 chilogrammi in gravidanza. La comica Valeria Graci sul social commenta ironica: “Tranquilla sister io ero così al quinto mese”. Diletta è una super mamma e presto abbraccerà la bimba che porta in grembo. La data prevista per il parto è il 16 agosto, giorno in cui la presentatrice compie 32 anni.

Diletta è entusiasta e poco le importa degli hater che, immancabilmente, commentano con malizia gli scatti, accusandola di aver photoshoppato le foto. A entrare a gamba tesa è la madre della siciliana, Ofelia: “Meravigliosa amore, non ti sei fermata mai, hai lavorato sino alla fine, le critiche ti fanno bene, purtroppo per loro, sei sempre più bella”. La bimba avrebbe potuto chiamarsi come lei, anche se la donna ha detto di no. “Invece di commuoversi, me l'ha bocciato - ha rivelato la Leotta recentemente in un’intervista - A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola”.