Chiara Ferragni è un'imprenditrice modello. La fashion blogger 32enne premia i dipendenti della sua Tbs Crew, società fondata nel 2009 che oggi gestisce l'e-store e il blog della bionda e rappresenta la stessa Ferragni, ma anche le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina Di Guardo e il glam artist Manuel Mameli, e regala loro un bonus di 3400 euro ai dipendenti. La carriera e gli affari vanno a mille, eppure l’influencer ha qualche senso di colpa e sul social dà il via a uno sfogo con un lungo post in cui scrive: “A volte sento di non essere la migliore mamma e moglie’.

Il bonus ai dipendenti rende fiera Chiara Ferragni, che può donare gioia a chi lavora con lei. Ma ha uno stato d’animo particolare, colpa dell’ennesimo aereo preso per volare via dalla sua famiglia. Fedez e Leone sono negli States, Chiara è a Roma per la prima tappa del suo World Tour per presentare la capsule collection creata per Lancome.

E’ lo sfogo di una donna molto impegnata quello di Chiara Ferragni. I suoi sforzi producono molto, persino un bonus riservato ai suoi dipendenti, ma c’è dell’altro nella vita, lei lo sa. “Sono in volo da Los Angeles a Roma e la sensazione di essere incompleta mi sta tormentando. I prossimi giorni saranno pazzeschi e incredibili per la mia carriera: sto girando una grande campagna internazionale, presentando ufficialmente la mia prima collezione di trucchi, Lancome by Chiara Ferragni, e vedendo il secondo montaggio del mio documentario. So già che sarò sopraffatta dalla felicità e dall'orgoglio di quel che ho raggiunto in questi giorni. Quello che all'inizio della mia carriera sembrava impossibile anche nei miei sogni più sfrenati, ora è il mio lavoro quotidiano, e questo mi dà tanta gioia. Ma ci sono ancora momenti come questi in cui ho la sensazione di non essere la migliore mamma che potrei essere, o la migliore moglie che potrei essere perché il mio lavoro mi porta lontano dalla mia famiglia così spesso”, scrive.

“So che non vorrei mai essere a casa solo da mamma (il lavoro più duro di sempre) né potrei mai rinunciare al mio lavoro, che mi rende soddisfatta come donna più di ogni altra cosa, e credo che la qualità del tempo sia più importante della quantità... Perché questa sensazione? Quando so che sto facendo del mio meglio per essere una dirigente, una mamma, una moglie, una figlia, una sorella e un’amica?”, continua ancora Chiara Ferragni nel suo sfogo social.

“Mi sono ripromessa di essere sempre vera sui social media e non solo di mostrare il lato migliore della mia vita, perché penso che sia davvero importante parlare anche pubblicamente delle mie debolezze, dei miei dubbi, del mio modo di affrontare le cose. E questo è uno di questi momenti, e se succede a me, sono sicura che capiti anche a molti di voi”, sottolinea la 32enne..

“Quindi cosa sto cercando di dire con questo post lunghissimo? Che va bene. Che nessuno di noi è invincibile e che sentirsi come se non stessimo facendo abbastanza o non stessimo facendo le cose al meglio è ok. La vita è fatta di piccoli momenti come questo (come mi ricorda sempre il mio tatuaggio alla mano destra) e passeremo attraverso pazzi sbalzi d'umore e tempi strani. Che nessuno ha capito tutto e abbiamo bisogno di imparare a nuotare nelle nostre insicurezze, perché queste figlie di putta*a non possono affogarci”, aggiunge ancora. E conclude: “Come promemoria per me e per tutti voi: sii gentile con te stesso e continua a dire alla tua mente quanto sei grande. Per tutti gli errori che hai fatto lungo la strada, perdonati. Cerca di essere migliore e sappi che qualcuno è orgoglioso di te”.