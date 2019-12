Chiara Ferragni è entusiasta. Finalmente il mega attico di Milano è decorato a festa. La 32enne mostra ai milioni di follower come ha addobbato casa per Natale 2019, ormai alle porte. Apre idealmente la porta del lussuoso appartamento e lo svela, ma è impossibile non domandarsi: è venuto qualcuno da fuori a decorare la magione? Ha scelto un servizio dedicato di chi per lavoro si occupa di allestimenti da mille e una notte? Essendo appena tornata da St. Moritz sembrerebbe di sì...

“La nostra casa è finalmente pronta per Natale”, scrive in un post sul suo profilo Instagram, quello seguito da quasi 18 milioni di fan. Le sue parole sono accompagnate da una serie di scatti che immortalano gli addobbi, sfarzosi più che mai.

VIDEO

Natale sta arrivando anche in casa dei Ferragnez. Chiara ha addobbato la casa splendidamente. Già arrivando davanti al portone si capisce che ha curato ogni minimo dettaglio, quando si varca l’uscio, però, si rimane davvero a bocca aperta…

L’albero di Natale, immenso, è un modello di perfezione, accanto ha anche una renna, sotto già moltissimi pacchetti incartati e un’infinità di peluche.

Pure la scala dell’attico è stata imbellita e illuminata da una miriade di lucine. La fashion blogger ha voluto fare le cose in grande ed è davvero soddisfatta del risultato finale. Con il marito Fedez e il figlioletto Leone posa sorridente seduta per terra sotto l’albero di Natale. C’è anche Matilda, il suo adorato cane. Lo spirito delle festività ha contagiato tutti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.