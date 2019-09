Chiara Ferragni piange. Non sono lacrime di disperazione, ma di gioia. Tutto merito del suo documentario, quello che il marito Fedez orgogliosamente presenta ai fan nelle IG Stories prima di volare con la fashion blogger 32enne a Venezia 76 per la premiere mondiale di “Chiara Ferragni - Unposted”.

Chiara Ferragni condivide con i fan sul social un video finora tenuto solo per sé. Il filmato è stato girato lo scorso 24 aprile mentre si trovava in vacanza in Polinesia con il rapper: la clip mostra la prima reazione della 32enne dopo aver visto per la prima volta il docufilm che racconta la sua vita. Chiara piange per la felicità e l’emozione, “un momento importante e di svolta nella mia vita”, come dice lei stessa nel video.

VIDEO

Nel post che accompagna il filmato Chiara scrive: “Per mesi ho pensato a questo momento: pochi giorni prima di presentare il documentario sulla mia vita come mi sentirò? Sarò felice? Orgogliosa? Impaurita? Eccitata? La creazione di questo documentario è stata il progetto più stimolante a cui abbia mai preso parte. Lasciare a qualcun altro, la regista Elisa Amoruso, raccontare la mia storia e approfondire tutto ciò che ho vissuto è stato spaventoso ma logico. Essere in grado di mostrarvi come è iniziata la mia attività 10 anni fa e che non si tratta solo di pubblicare un bel selfie è stato di estrema importanza per me. Mostrarvi quanto la dedizione, il duro lavoro e credere in se stessi ripaga sempre. Ma allo stesso tempo non aver paura di parlare degli errori che ho fatto lungo la mia strada, delle persone che mi hanno abbattuto e di tutte le mie insicurezze”.

“Mentre preparo la valigia per Venezia - dice Fedez nelle sue Stories su Instagram - voglio spendere qualche parolina per il documentario di Chiara. Non mi voglio prodigare in recensioni perché essendo un filino di parte non avrebbe senso. Però spero e sono quasi certo che questo documentario potrà essere d'ispirazione a tante donne, anzi non solo donne, a tante persone. Perché racconta la storia di una ragazza diventata ormai donna che si è inventata un mestiere in un settore clientelare, dove se non hai conoscenze difficilmente riesci ad andare avanti, e contro i pareri di tutti, è riuscita semplicemente a guardare il suo obiettivo ed andare per la sua strada. Sono contento perché in questi anni tante volte si è cercato di sminuire quello che fa Chiara semplicemente riducendolo ad una ragazza che si fa delle foto. Vivendo insieme a lei, so che non è così. Quindi spero che possa essere di ispirazione a tutte le persone che hanno un sogno, anche il più strano, anche il più impossibile da realizzare. Che possa aiutarle a realizzarsi”.

"Naturalmente, in tutto il documentario c'è sempre un pirla che dice cose che fanno ridere solo lui e quel pirla sono io", conclude ridendo Fedez. Poi ricorda insieme alla moglie che il documentario uscirà nelle sale il 17, 18 e 19 settembre. I due sbarcheranno in laguna già oggi mentre la proiezione del lungometraggio è prevista per domani sera, mercoledì 4 settembre, alle 20.30, preceduta dal consueto red carpet. A seguire, a Venezia, Chiara e la regista saranno festeggiate in un party esclusivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2019.