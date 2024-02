La 36enne ha detto di sì a un’intervista esclusiva a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove

Intanto si allena a casa e mostra il figlio di 5 anni Leone che dorme nel suo lettone matrimoniale

Nessuna conferma ufficiale. Al momento solo silenzio. Ma c’è una novità. Chiara Ferragni il 3 marzo parlerà in tv per la prima volta dopo gli scandali e la presunta separazione da Fedez. Dopo giorni di rumors sul suo intervento in tv, arriva l’ufficialità. La 36enne ha detto di sì e ha accettato di concedere un’intervista esclusiva a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove.

Fermi tutti! Chiara Ferragni il 3 marzo parlerà in tv per la prima volta dopo gli scandali e la presunta separazione da Fedez: cosa sappiamo

L’imprenditrice digitale davanti le telecamere dovrebbe parlare dello scandalo che l’ha travolta, quello legato inizialmente al pandoro Balocco e che ora si allarga a tutte le collaborazioni fatte per una ‘beneficenza sospetta’. Chiara, che ha già avuto una muta salatissima dall’Antitrust, è indagata per truffa aggravata. Ieri, su richiesta della procura di Milano, la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di acquisizioni nelle sedi di Oreo, Dolci Preziosi e Trudi e nelle società di Chiara coinvolte. I documenti servono per vederci chiaro, poi partiranno gli interrogatori dei pm.

La 36enne ha detto di sì a un’intervista esclusiva a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove. Dirà anche qualcosa sulla rottura per molti ormai certa?

Tutti si domandano che la Ferragni da Fazio dirà qualcosa di più sull’addio con il marito. Dagospia ha lanciato lo scoop, il Corriere della Sera e Vanity Fair paiono essere concordi con il gossip: il rapper 34enne domenica scorsa sarebbe andato via dalla casa coniugale per non farvi più ritorno. Il rapper non avrebbe retto alla tensione scatenata dai guai giudiziari della moglie, a cui avrebbe rinfacciato tutta la situazione, sottolineandole come la sua posizione abbia compromesso in egual modo lui e i suoi affari.

Fedez nelle storie pubblica un video in cui si vede chiaramente che il terrazzo dov'è non è quello del suo attico

Fedez intanto sul social, nelle storie, pubblica video in cui si vede chiaramente che il terrazzo da cui parla non è quello del maxi attico acquistato insieme a Chiara e dove avevano traslocato poco prima di Natale.

Lei mostra il figlio di 5 anni Leone che dorme nel suo lettone matrimoniale

In una mattinata di caos mediatico la fashion blogger si allena

La Ferragni, invece, nelle IG Stories chiede consigli sul colore dei capelli: sta pensando di tornare al suo biondo cenere naturale. Mostra, però, anche il figlio primogenito Leone, 5 anni, che dorme nel lettone matrimoniale della sua stanza, come a voler certificare che Fedez non c’è. E in una mattinata di clamore mediatico assurdo, a causa delle voci di rottura col marito, pensa ad allenarsi. E nulla più.