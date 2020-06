Chiara Ferragni e Fedez, visita privata alla Cappella Sistina, chiavi e foto scatenano il web: 'Privilegiati'

Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti assoluti di una visita privata alla Cappella Sistina in San Pietro a Roma. I due fanno un tour privato nei Musei Vaticani, “un’esperienza unica”, scrive lei. Alla bella fashion blogger 33enne consegnano le chiavi della Cappella, dentro insieme al maritino i due scattano foto e fanno video con gli affreschi di Michelangelo a fare da sfondo, tutto condiviso via social. Ma ecco scattare la polemica: il web insorge. Per tutti sono dei “privilegiati”.

Il popolo di Instagram si scatena. Migliaia e migliaia di commenti indignati, tutti contro i Ferragnez. “Un'esperienza unica - sottolinea Chiara sul social - Viviamo nel Paese più bello del mondo”. Le sue foto della visita privata alla Cappella Sistina provocano però un vero terremoto, anche su Twitter, dove l’oggetto della disputa diventa addirittura prima nelle tendenze grazie ai commenti degli hater.

“Non è vietato scattare foto nella Cappella Sistina?”, si domanda un follower. “Perché Chiara può fotografare la Cappella Sistina e noi no?”, si chiede un’altra. E ancora: “Eppure quando ci sono andata io mi spaccavano le pal*e con ‘no photo, no video’”; “Gentile Chiara, è spiacevole prendere atto di un privilegio, forse piccolo, forse irrilevante, solo a lei riservato: scattare foto nella Cappella Sistina. E’ severamente vietato, ma evidentemente oggi c’è stata una sospensione del divieto”.

Sono tantissimi quelli infuriati, Fedez prova a calmare gli animi e spiega: “Si possono fare le foto alla Cappella Sistina, se prenotate una visita privata, non è un privilegio che hanno dato a noi…non ci hanno pagato per farlo e non capisco veramente che caz*o di senso abbia questa polemica, comunque è bella andate a vederla”. Però non basta. Il popolo della Rete rilancia e controbatte: non tutti hanno 9mila euro per fare una cosa del genere. Così gli scrivono.

