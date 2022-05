Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet del MET Gala a New York dopo l'intervento del rapper: foto

Chiara Ferragni e Fedez si riprendono la scena mondana e calcano insieme il red carpet del super glamour MET Gala a New York. Per la coppia si tratta del primo evento dopo l’intervento del rapper. A poco più di 5 settimane dall’operazione del tumore al pancreas del 32enne, finito sotto i ferri al San Raffaele lo scorso 22 marzo, i Ferragnez tornano a calcare la passerella più ambita di tutte.

L'imprenditrice digitale 34enne e il marito sfilano in coppia per la prima volta al Metropolitan Museum of Art di New York. Chiara l’aveva già fatto, ma in quell’occasione si era sentita sola. “Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così”, scrive sul social. Lei e Fedez celebrano la nuova mostra, In America: An Anthology of Fashion. Il dress code del 2022 è “Gilded Glamour e White Tie”.

La Ferragni e Federico Lucia in nero sono firmati rigorosamente Versace. I loro look fanno centro. La bionda indossa un abito total black da diva, con lunghi guanti di pelle nera. Il vestito, scelto con Donatella Versace, è vintage, appartenente alla collezione Couture autunno-inverno 1996-1997 della Maison, l'ultima disegnata da Gianni Versace.

Ad arricchire la mise ci sono gioielli dorati sempre vintage di Tiffany & Co. abbinati a un orologio altrettanto vintage di Bulgari e sandali neri altissimi.

Fedez porta uno smoking elegante, sempre Atelier Versace, con papillon e revers glitter dorati. I due si tengono per mano, sorridono. Poi salutano gli altri vippissimi presenti alla serata. Il rapper va in brodo di giuggiole quando Gigi Hadid lo abbraccia e gli sorride: è pazzo di lei.

Dopo l’evento la coppia partecipa ai festeggiamenti per il compleanno di Donatella Versace. La stilista per i suoi 67 anni ha organizzato un party nell’esclusiva sala all’ultimo piano dello The Standard, High Line, un lussuoso hotel boutique di 18 piani situato nel Meatpacking District di Manhattan. Lo skyline della Grande Mela fa sognare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2022.