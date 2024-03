I due festeggiano il figlio Leone che compie 6 anni da separati e improvvisamente cambiano mood

Chiara Ferragni e Fedez il 19 marzo festeggiano il figlio primogenito Leone, che compie 6 anni. Entrambi partecipano al party del piccolo a tema Sonic, il famoso riccio protagonista dell'omonima serie videoludica nipponica. Negli scatti che postano sui loro profili è chiarissimo che sono entrambi nel luogo in cui celebrano il bambino, ma non arriva alcuna foto insieme. Sono rigorosamente separati. Non è questa l’unica cosa che balza all’occhio però. I due smettono di mostrare il viso dei figli sui social. I follower rimangono sorpresi, esterrefatti. Si domandano il perché di questo cambiamento di mood. Cosa c’è dietro?

Chiara Ferragni e Fedez smettono di mostrare il viso dei figli sul social, i follower sorpresi: ecco cosa potrebbe esserci dietro

Leone e la sorellina Vittoria, che il 23 marzo compirà 3 anni, da quando hanno visto la luce sono sempre stati protagonisti assoluti con le loro espressioni buffe e dolcissime sul profilo di entrambi i genitori. Il pubblico del web conosce benissimo il volto dei bambini, fatti vedere dalla 36enne e dal 34enne in ogni istante della giornata. Ora i ragazzini vengono immortalati solo di spalle.

Il party del bimbo è a tema Sonic

“Chiara io ti seguo con piacere, ma il motivo di non mostrare il viso dei tuoi figli dopo che lo fai letteralmente da quando sono nati?”, le scrive un’utente. E ancora: “Beh, direi che la scelta di nascondere i visi dei bambini sui social, d’altronde fino a ora non sono mica stati pubblicati in ogni momento della vita, anche mentre ca*avano…”. “Li avete condivisi quando avevano meno di un anno, che senso ha coprirli adesso?”.

Scelta consigliata dai legali dopo la separazione o motivata dalla “proposta di legge su utilizzo minori sui social”?

I due al momento non chiariscono

C’è chi crede che siano stati i rispettivi legali a consigliarli, date le beghe legate alla separazione che dovranno essere discusse. C’è chi, come Selvaggia Lucarelli, pensa che ci sia di mezzo la proposta di legge su utilizzo minori sui social che domani, 21 marzo, Europa Verde presenterà. “Penso che sappiano che il 21 si discute una proposta di legge sul tema e se la stiano facendo nel pannolino (dei figli)”, sottolinea la 49enne nelle sue storie parlando degli influencer che proprio in questi giorni stanno seguendo la stessa modalità degli ‘ex’ Ferragnez con i propri bambini. Al momento né Chiara né Federico forniscono spiegazioni.