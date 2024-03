A sei anni dalla scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, avrebbe ritrovato il feeling con un altro

Lo scorso febbraio era stata fotografata sempre con lo stesso ‘cavaliere’ a Maccarese

Carlotta Mantovan sarebbe nuovamente innamorata. A sei anni dalla scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, morto a marzo del 2018, la giornalista 41enne avrebbe accanto a sé un altro uomo. I due erano già stati fotografati insieme a fine febbraio scorso da Diva e Donna a Maccarese, località balneare del litorale laziale. Ora l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è stata paparazzata nuovamente col francese che le ha avrebbe ridato serenità sentimentale anche a Roma. Cammina mano nella mano insieme a lui e la figlia Stella per le vie della Capitale, le foto le pubblica Chi.

Carlotta Mantovan paparazzata con l'uomo francese di cui sarebbe innamorata anche a Roma: mano nella mano su 'Chi'

Gli scatti ‘rubati’ evidenziano l’intimità con il suo ‘cavaliere’. Carlotta passeggia con la sua adorata bambina di 10 anni e il loro barboncino, sono a Villa Borghese. L’amico le segue passo, passo. Stella deve conoscere bene l’uomo che è con loro, lo prende per mano: il gesto confidenziale è evidente. I tre poi nel tardo pomeriggio osservano un magnifico tramonto su San Pietro. Sono molto uniti.

La Mantovan, da sempre molto riservata, non dice una parola sulla sua possibile nuova relazione, dopo la sofferenza provata per la perdita del popolarissimo conduttore. Da quando è rimasta sola, si è trasferita in un piccolo villaggio rurale della Francia. Forse è proprio lì che avrebbe conosciuto il suo accompagnatore. Nessuno al momento conosce la sua identità. A Oggi, intervistata sulla sua nuova vita, quando le era stato chiesto se pensasse a un nuovo amore, aveva detto: “E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”. Forse quest’uomo è riuscito a conquistarla con tanta perseveranza, rompendo la corazza che si era costruita per crescere la bambina al meglio, proteggendola, per ripartire dopo il tragico lutto.