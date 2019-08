Chiara Ferragni, per una volta eccezionalmente direttore insieme a Silvia Grilli del numero di Grazia in edicola, al settimanale di moda confessa: “Da ragazzina mi vedevo brutta”. Svela anche che inizialmente agli eventi, giovanissima, si sentiva spaesata e impaurita.

La 31enne da oltre 17 milioni di follower, sposata con Fedez e mamma di Leone, che presenterà a Venezia 76 il documentario sulla sua vita, quando le si chiede come si vedesse da ragazzina, svela: “Brutta. Avevo i capelli corti, indossavo sempre tute. Un maschiaccio, cercavo di essere il figlio maschio che mio padre non aveva avuto”.

Chiara Ferragni, che ormai ha ingaggiato una lotta contro gli haters e il cyberbullismo, alle bambine, le ragazzine che come lei si vedono brutte o che ricevono messaggi offensivi sui social, manda a dire: “Se avessi dovuto dare retta agli haters, mi sarei fermata nel 2010. E sì, sarei sparita come dicevano loro”. E aggiunge: “Non esiste uno standard di bellezza. Esiste lo star bene con se stessi, per questo a me piace il mondo del beauty, che è alla portata di tutti: metti il rossetto, copri un brufolo, e ti senti bellissima”.

E’ diventata una delle donne più famose al mondo eppure inizialmente agli eventi qualche problema lo aveva: “Ero spaesata. Tutti si conoscevano, e nessuno conosceva me. Avevo paura di non riconoscere le celebrità, o di vestirmi in modo non consono. Sentivo la gente chiedersi: ‘Ma questa chi è?’. Oppure: ‘Durerà poco, sei mesi e sparisce’. Ci rimanevo male perché erano parole che ferivano la mia sicurezza. Tornavo a casa e pensavo alle cattiverie, ma poi ho capito che sarebbe stato meglio fregarsene”.

Ha raggiunto la vetta e anche nel privato con il rapper e il figlio è felicissima. Il documentario che la racconta “è stata un’esperienza incredibile, quasi una seduta di psicoanalisi. Per me, abituata a raccontarmi direttamente, lasciarmi raccontare non era facile”. Il film alla Mostra del Cinema di Venezia è in Selezione Ufficiale, nella sezione “Sconfini”. “Chiara Ferragni - Unposted” è coprodotto da Rai Cinema, sarà nelle sale italiane il 17 settembre e, dall’autunno, in tutto il mondo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il ‘brutto anatroccolo’ si è trasformato in un cigno che fa diventare oro tutto quel che tocca. E per Chiara niente principesse, non ci si rispecchia affatto: "Loro aspettano l’uomo per farsi salvare, io mi salvo da sola".

