Chiara Ferragni, nonostante l'economia in crisi la sua tuta griffata da 430 euro è subito sold out

Chiara Ferragni si gode l’ennesimo successo. Nonostante l’economia mondiale in crisi per colpa del lockdown a causa della pandemia, la sua tuta griffata da 430 euro è subito sold out. La fashion blogger via social pubblicizza la sua capsule collection creata in collaborazione con Champion e in poche ore tutti i capi vanno esauriti. I suoi follower fanno a gara per accaparrarseli subito online.

Con i negozi chiusi la voglia di shopping può diventare irrefrenabile, ma non è solo questo che fa andare a ruba i capi firmati da Chiara Ferragni. Il popolo di fan desidera indossare le tute pastello della bionda 32enne: i pezzi della collezione sono assolutamente glam e sono caratterizzati dal famoso occhio, il logo ormai conosciutissimo della più nota influencer del pianeta.

Non importa quanto si spenda. L’abbigliamento sportivo in queste giornate di isolamento in casa è perfetto. La felpa costa 235 euro, i pantaloni 195. Per avere il look completo servono 430 euro, ma pare un’inezia.

In soli tre giorni la capsule collection è sold out e chiaramente la tuta è il pezzo più ricercato.

A indossarla gioiosa non è solo Chiara, ovviamente, ma anche la mamma Marina Di Guardo e le sue sorelle, Valentina e Francesca, vere tifose della bella 32enne.

Chiara non conosce crisi a quanto pare. La crisi la sfiora solamente. Felice nelle sue IG Stories la moglie di Fedez e mamma di Leone ringrazia entusiasta, sorridente ed euforica. Fa notare immediatamente come la sua gente l’abbia ancora una volta premiata. E' andato tutto esaurito: perché per molti indossare un qualcosa creato da lei, evidentemente, non ha prezzo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2020.