Chiara Galiazzo, ex vincitrice di ‘X Factor’ ha smesso di mangiare carne ormai da cinque anni, preferisce seguire un’alimentazione vegetariana. E non potrebbe stare meglio. La cantante ha condiviso questa sua scelta in una nuova intervista rilasciata a ‘Grazia’, spiegando i motivi che l’ha spinta ad eliminare gli animali dal piatto. “Io cerco di trasmettere come vivo e ciò che sono. Cinque anni fa ho smesso di mangiare carne perché ho capito che ne andava della salute mia, ma anche del pianeta. Tutto ci riguarda”, ha spiegato la 33enne.

L’artista pensa che ognuno dovrebbe fare la sua parte: “Se continuiamo a pensare che da soli non possiamo fare la differenza, non la faremo mai. E poi si sta benissimo anche tornando a un modo di vivere più ecologico”.

Mancano orami poche ore all’uscita del suo nuovo album ‘Bonsai’ (in vendita dal prossimo 3 luglio). “Il mondo si può capovolgere da un momento all’altro e se non proteggi i tuoi semi, il tuo albero volerà via. Da qualche anno trasferisco nella musica le cose di cui sono completamente certa, anche se non seguono le mode. Ho recuperato il mio seme e lo proteggo con le unghie e con i denti”, ha fatto sapere.

A proposito di semi, chiacchierando con il giornalista l’artista padovana, trapiantata a Milano da qualche anno, ha raccontato: “Lo sa che a Milano è praticamente impossibile trovare dei semi? Non hanno mercato. Perché i milanesi non hanno la pazienza di piantarli e di aspettare che crescano. Preferiscono comprare la pianta”.

Scritto da: la Redazione il 2/7/2020.