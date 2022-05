Chiara Nasti incinta di 3 mesi e mezzo del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni: 'Maschio o femmina? Lo sa solo...'

Chiara Nasti è felicissima, lo sottolinea nelle sue storie sul social. Incinta di 3 mesi e mezzo del calciatore 26enne della Lazio Mattia Zaccagni, che le ha dedicato anche il gol nell'ultimo match dei biancocelesti contro lo Spezia, l’influencer napoletana 24enne, ex del romanista Nicolò Zaniolo, ha il cuore colmo di gioia per la cicogna in arrivo. “Lo volevamo fortemente”, rivela ai follower che la riempiono di domande. Col calciatore è uscita allo scoperto solo lo scorso dicembre, ma desideravano un bambino. E sul sesso del bebè dice: “Lo sa solo la zia, a breve lo scopriremo”. L’unica a sapere se sarà un maschietto o una femminuccia è Angela Nasti, è probabile che lo comunichi ai due genitori con un gender reveal.

“Ero fertilissima, lo sapevo anche perché avevo fatto una visita e infatti sono rimasta subito incinta”, spiega la Nasti.

“A me piacerebbe una femminuccia, ma tutti in famiglia, il papà e i nostri genitori, vogliono un maschietto, quindi spero nel maschio… Però voglio tanti bambini e faremo entrambi comunque, prima o dopo!”, sottolinea scherzosa.

“Farò sport in gravidanza, per me la gravidanza non è una malattia. Ora sono a riposo, ma mi sono allenata, senza esagerare. Ci sono tantissimi esercizi che si possono fare senza affaticarsi”, spiega Chiara Nasti. Sulle nausee confessa: “Sì, mi sono arrivate, ma niente di che, sono stata quasi sempre bene, un po’ lo stomaco sotto sopra. Ho avuto sinceramente soprattutto sonno e molta fame”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/5/2022.