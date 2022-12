Chiara Nasti mamma: ''Pensavo fosse più semplice occuparsi di un figlio''

L’influencer 24enne sorpresa da quanto un bebè sia totalizzante

“Mi occupo di lui al 100% e poi l’allattamento mi stanca un casino”

Chiara Nasti da quando è mamma non ha un istante tutto per lei ed è quasi sorpresa da quanto un bebè sia totalizzante. L’influencer 24enne, che lo scorso 16 novembre ha dato alla luce Thiago, per la gioia del compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, 27 anni, rispondendo alle domande dei fan, confessa: “Pensavo fosse più semplice occuparsi di un figlio”.

I follower le chiedono come sia ora da madre la sua giornata tipo. La Nasti senza filtri confida: “Pensavo fosse più semplice…”. Poi per evitare polemiche subito aggiunge: “A parte gli scherzi, non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre, riesco a far qualcosa, ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla…devi solo occuparti di lui”. Chiara conclude: “Dipende da che tipo di mamma siete: io non riesco a staccarmi da lui”.

L'influencer parla anche dei chili presi in gravidanza

La 24enne il 16 novembre scorso ha dato alla luce Thiago

In tanti le domandano quanti chili abbia messo su con la gravidanza, la napoletana rivela: “Gli ultimi 3 mesi di gravidanza me li sono goduti al 100% mangiando l’impossibile. Comunque ho sempre fatto fatica a mettere su chili, infatti vorrei tenerne qualcuno in più: speriamo bene”.