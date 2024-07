La 35enne ieri, 25 luglio, ha dato alla luce il suo primo figlio nato dall’amore con Mirko Gancitano

“Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah”, scrive

Arriva un post condiviso per annunciare che finalmente la cicogna è arrivata. Guenda Goria ha partorito! E’ nato il piccolo Noah che lei definisce nei tag “amore grande”, “il sogno più grande”. Sul social in un breve video condiviso sono racchiuse le prime immagini del piccolo che descrivono la grande gioia provata dalla famiglia della 35enne e del marito, Mirko Gancitano, 32 anni. I due si sono sposati il 16 maggio scorso a Mazara del Vallo, in Sicilia.

Guenda Goria ha partorito! Nato il piccolo Noah: le prime immagini del piccolo e della gioia in famiglia. La 35enne durante il mknitoraggio con accanto il marito Mirko Gancitano, la madre Maria Teresa Ruta e la suocera Enza

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha dato alla luce il suo bebè ieri, 25 luglio. La clip racconta il suo arrivo in ospedale, i momenti intensi del monitoraggio e poi lascia intravedere Noah. Lei scrive: “Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah”.

La mamma, teneramente le bacia il pancione

Papà Amedeo abbraccia la figlia

Guenda non è stata lasciata sola un istante. Accanto il marito Mirko, la mamma e il papà, i suoceri Enza del Forte e Roberto. Il bambino sta benissimo, come pure la mamma.

Guenda è pronta per entrare in sala parto

...Ed ecco Noah

Sicuramente nei prossimi giorni la Goria aggiornerà i follower sul suo parto. Avere il figlio era il suo desiderio più sentito. Quando aveva svelato la gravidanza, aveva raccontato: “Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli - ha spiegato Goria mesi fa - Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”.