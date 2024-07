Il conduttore lo aveva confessato anche in un’intervista: “Ho pianto”

L’amore tra i due trionfa, lui promette che cambierà e lei ritrova le sue certezze

“Sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare”, aveva confessato pochi giorni fa. Ed è proprio così. Filippo Bisciglia finisce in lacrime alla finale di Temptation Island che conquista quasi il 32% di share: la commozione al falò di Siria e Matteo prende il sopravvento. Il conduttore si emoziona fortemente davanti all’amore tra i due che trionfa.

Filippo Bisciglia in lacrime alla finale di Temptation Island: la commozione al falò di Siria e Matteo prende il sopravvento, ecco perché

Il 47enne crolla quando osserva Matteo che a sua volta singhiozza davanti a Siria. La ragazza, che prima pesava 130 chili, è cambiata non solo nell’aspetto. Durante il docu-reality ha confessato di non sentirsi apprezzata dal fidanzato, trascurata. Lui ha capito, ha anche confessato di essere così chiuso perché vittima di bullismo da ragazzino, accusato da altri di essere “troppo dolce”. Ha così promesso, vedendo i vari video di lei: “Se dovessimo uscire insieme, farò di tutto per renderla felice”.

All’ultimo falò di confronto Matteo Vitali e Siria Pongo si ritrovano. "Sei bellissima”, le dice lui piangendo. "Amore, non ti ho mai visto così. Mi sei mancato”. Filippo li osserva e ha gli occhi lucidi. E’ rapito.

"Mi dispiace per non esserti stato vicino, per non averti dimostrato l'amore. Ti dico una cosa che mi portavo dentro da tanto tempo. Purtroppo da piccolo fui vittima di bullismo, mi presero di mira dei ragazzini, mi picchiavano, dicevano che non era da uomo essere dolci". Siria replica: "Ho capito che sei fatto così, ma voglio che tu capisca che io mi sono sentita sbagliata per tanto tempo. Mi sono chiesta se era dovuto ai miei comportamenti. Voglio che tu capisca cosa mi è mancato. Sono entrata qui con una motivazione diversa da quella reale. Non ho mai avuto il coraggio di dirtelo per paura di farti del male. Non mi sono sentita apprezzata da te, non ho avuto attenzioni. Non è giusto che io debba rinunciare alla felicità. Non ero felice".

Il 47enne non riesce a parlare, sospira

"Ho dovuto creare una maschera, nascondere il mio vero io. Sono sempre stato dolce, la persona che dà attenzioni. Mi ero perso, grazie a questo percorso, grazie ai ragazzi, ho tirato fuori ciò che sono veramente, chi hai sempre desiderato, la persona che tu vorrai al tuo fianco, spero. Ho tolto la maschera messa 20 anni fa. Avevo paura che dicessi che ero debole, che non ero alla tua altezza. Mi sono chiuso in me stesso, in un mondo che non esiste”, chiarisce ancora Matteo.

Filippo è rapito dai sentimenti che provano i due

"Io ho bisogno di te”, sottolinea Matteo, "Anche io di te", ribatte Siria. E aggiunge: "Voglio sentirmi dire che sono bella, da piccola affronto i miei demoni con il mio corpo. Perché devono dirmelo gli altri?". Il fidanzato le spiega: "I ragazzi di là mi hanno aiutato, io vorrei che tu mi dessi una possibilità di farmi conoscere così come sono. Non avere paura, non devi averne".

I due vanno via insieme

Siria riceve a sorpresa due regali dal lui: un corso di tango e un viaggio per Amsterdam. E contentissima. Bisciglia emozionato sorride. Gli occhi rimangono colmi di lacrime. Lei dice: ”L’ho chiesto anni fa, di andare ad Amsterdam, lui mi rispondeva: ‘Ma che ci vengo a fare, ci sono già stato…’”. Prosegue: “Mi sono sempre sentita a disagio per il mio corpo, sono stata insicura. Non avere la sicurezza da parte tua mi ha spinto a chiudermi. Sai quanto ho sofferto. Mi dispiace non avere avuto il coraggio di dirti queste cose fuori. Mi mancavano i tuoi occhi. Sono decisa a non voler tornare a essere quello che eravamo prima, qui ho trovato la mia pace”.

I due si baciano, poi, prima di lasciare la Sardegna insieme, si concedono un romantico lento. Lui promette che non passerà più le serate alla Play Station: “Non mi frega niente della play, voglio fare tutto con te”. E Filippo sogna il futuro insieme a loro.

Arriva sul social anche la foto di Bisciglia accanto alla compagna Pamela Camassa, che le fa i complimenti

Sul social poi arriva anche la foto di Filippo insieme alla sua compagna di vita, Pamela Camassa. Lei scrive: “Foto di rito. Anche questo viaggio nei sentimenti è giunto al termine … A @filippobisciglia e a tutta la immensa squadra di @temptationislandita”. L’appuntamento è il prossimo settembre con la nuova edizione, che in questa stagione fa il bis.