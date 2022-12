L’influencer 26enne fa una rivelazione inaspettata in tv

Parla anche dell’amore con Carlo Beretta: “Ho paura del per sempre, ma con lui…”

Giulia De Lellis in tv, ospite a Verissimo, fa una rivelazione inaspettata. Parla del rapporto che ha oggi con l’ex Andrea Damante. I due sono stati insieme quattro anni e la storia è finita per i tradimenti di lui, come scritto dalla 26enne anche in un libro, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, scritto nel 2019. Lei e l'ex tronista hanno fatto ‘pace’. L’influencer ammette parlando degli uomini che hanno fatto parte della sia vita passata: “Sono in buoni rapporti con tutti”.

Giulia De Lellis parla del rapporto che ha oggi con l'ex 'fedifrago' Andrea Damante

“Cosa rimane delle mie storie passate che ho raccontato in televisione? Un meraviglioso ricordo davvero preziosissimo, sono state una serie di parentesi, di passi che mi hanno fatta diventare in parte anche quella che sono oggi. Devo dire che non rinnego proprio nulla. Ho dei rapporti meravigliosi con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita e anche con loro ovviamente”, confessa Giulia.

“Se riesco ad avere dei bei rapporti con questi miei ex di cui ho parlato? Assolutamente, con alcuni c’ho messo un po’ di più, con altri invece è stato più semplice. Però sì adesso sono in buoni rapporti con tutti”, aggiunge l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Senza fare il nome di Damante, la De Lellis svela: “Poi con alcuni di questi ex fidanzati ci sono state certe dinamiche. Con uno di loro è rimasto un libro. Per me è un libro bellissimo di cui sono super orgogliosa, che mi ha aiutato tanto a superare una fase delicata della mia vita. Questo libro ha aiutato anche tanti ragazzi e ragazze a superare questo scoglio delle corna. C’è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo, adesso invece lo leggo volentieri. Ho buttato fuori tanta sofferenza in questo progetto, ma adesso ho un ricordo meraviglioso anche di quella fase dolorosa. Però adesso rileggo tutto e sorrido”.

La 26enne parla anche dell’amore con Carlo Beretta: “Ho paura del per sempre, ma con lui…”

Sugli attacchi di panico, iniziati quando i suoi genitori si sono separati, Giulia rivela: “Sono stata un po' più esposta alla pressione e alla responsabilità di dover condividere sui social ogni aspetto della mia quotidianità. Oggi i miei disturbi stanno bene grazie al mio analista, che consiglio a tutti. Prima scappavo e mi chiudevo quando sentivo che stava per arrivare un attacco di panico”.

A ‘salvarla’ è stato pure l’amore per Carlo Beretta, il suo attuale fidanzato: “L'amore è stata una medicina incredibile. Un'amore sano mi ha portato un senso di completezza, è stata una ciliegina sulla torta. Oggi c'è Carlo da poco più di due anni, lui è una persona preziosa, dai valori autentici, ci supportiamo tantissimo. Lui crede molto in me, io sogno di passarci molto tempo. Ho paura delle frasi impegnative, del ‘per sempre’, ma immagino cose meravigliose che possono accadere in futuro con lui”.