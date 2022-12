Emma Marrone rivela quand'è l'ultima volta che ha avuto un rapporto intimo e si prende in giro da sola

La cantante 38enne è single e non si concede facilmente

Emma Marrone non si nasconde, senza remore risponde a una domanda ‘scomoda’ dei follower e rivela quand’è l’ultima volta che ha avuto un rapporto intimo. Nel farlo, si prende in giro da sola. Single, la cantante 38enne non si concede facilmente. “Devo iniziare a darla”, ammette.

"L'ultima volta che hai fatto l’amore?”, le chiede un fan. Emma confessa la verità: "Dicembre scorso. Quasi un anno fa”. Si rende conto del tanto tempo trascorso senza sesso e subito aggiunge, arricchendo le sue parole da emoticon che ridono a crepapelle: "Lo so... Male... Anzi malissimo…”. La salentina poi conclude facendo intendere che forse d’ora in poi punterà sulla ‘praticità’, lasciandosi andare un po’ di più tra le lenzuola: “Devo iniziare a darla come se non fosse mia".

La Marrone, dopo le storie sentimentali con Stefano De Martino e Marco Bocci, non ha più avuto un legame sentimentale di grande rilievo. Nell’estate del 2019 è stata fotografata insieme a Nikolai Danielsen e si è parlato di flirt col modello norvegese, vincitore del titolo Mister Norvegia 2011, ma non c’è mai stata ufficialità. In questo periodo è molto provata dalla perdita del padre Rosario, deceduto a causa della leucemia a settembre scorso. Nonostante il lutto, ha sempre lavorato e pensa alla sua musica, cedendo ogni tanto allo sconforto. Sull’intimità riesce a ironizzare, confidando pure di essere in ‘astinenza’ da “quasi un anno fa”.