Ilary Blasi, vacanza extralusso a St. Moritz con Michelle Hunziker tra piste da sci e mondanità: foto

La conduttrice 41enne sfoggia look griffati e si concede eventi esclusivi con gli altri vip

Nella famosissima località della Svizzera l’ex Letterina scatenata

Ilary Blasi saluta St. Moritz, la presentatrice 41enne si è concessa una vacanza extralusso nella famosa località della Svizzera insieme all’amica Michelle Hunziker, alle loro figlie più piccole e anche a Bastian, l’uomo identificato come il suo nuovo amore, aitante imprenditore tedesco, con cui è stata paparazzata ad alta quota. L’ex Letterina non si è fermata un attimo regalandosi discese avventurose sulle piste da sci e anche un esclusivo appuntamento con la mondanità.

Ilary Blasi, vacanza extralusso a St. Moritz con Michelle Hunziker tra piste da sci e mondanità

Ilary in montagna ha sfoggiato look tutti griffati, firmati Giorgio Armani. Ed è proprio alla sfilata di Re Giorgio che l’ex moglie di Francesco Totti si è accomodata in prima fila nel parterre: lo stilista ha scelto St. Mortiz per presentare la sua collezione neve dedicata a giacche sportive e pantaloni tecnici.

La conduttrice 41enne sfoggia look griffati e si concede eventi esclusivi con gli altri vip, come Daniele Bossari (in foto)

Con lei, oltre Michelle, anche molti altri vip, tra i quali Chiara Ferragni e Fedez, Daniele Bossari e Filippa Lagerback, Eva Riccobono, Alessandra Mastronardi.

L'ex letterina con l'outfit firmato Armani

Insieme allo stilista sul social: ha assistito alla sua sfilata

La Blasi all’Olympia Stadium si è fatta ammirare dai curiosi. Sorridente, spensierata, ha lasciato che i fotografi la immortalassero. Nel suo profilo Instagram non ha lesinato le storie per raccontare la parentesi sulla neve. Ha alloggiato in una location deluxe, il lussuosissimo Klum Hotel, un cinque stelle superior da minimo 1200 euro a notte: junior suite per lei e la figlia Isabel.

La Blasi all'Olympia Stadium per l'evento fashion

La presentatrice super colorata per la sera

Grande sintonia tra lei e la Hunziker. Anche la showgirl 45enne sul social parla della vacanza e commenta: “Grazie a St. Moritz per l’ospitalità. A farmi ridere tantissimo ci ha pensato Ilary Blasi”.