Wanda Nara festeggia i 36 anni con la torta di compleanno a forma di cabina armadio: foto

La showgirl fa festa insieme ai figli, volati da lei a Buenos Aires

Nessuna traccia di Mauro Icardi: forse il tira e molla è finito per sempre

Wanda Nara celebra il suo gran giorno in Argentina, festeggia i 36 anni al Presidente Bar accanto agli amici più cari e ai figli, volati a Buenos Aires dalla madre. Per la celebrazione si regala una curiosa torta di compleanno a forma di cabina armadio. Appassionata di moda e maniaca dello shopping, la showgirl ha sempre avuto nelle sue case sparse per il mondo un luogo dove tenere i vestiti lussuoso ed enorme, come ha più volte mostrato nelle sue storie sul social.

Wanda Nara festeggia i 36 anni con la torta di compleanno a forma di cabina armadio

Wanda riabbraccia i suoi figli. Al party ci sono Valentino, 13 anni, Constantino, 11, e Benedicto, 10, che l’ex opinionista del GF Vip ha avuto da Maxi Lopez, con cui è stata sposata dal 2008 al 2013, e Francesca, 7 anni, e isabella, 6, le bimbe nate dall’amore con Mauro Icardi.

Amante dello shopping, nelle sue case ha sempre avuto spazi enormi per tenere i vestiti

La showgirl a Buenos Aires riabbraccia i suoi cinque figli

La Nara sorride ammiccante e felice. Dell’ex marito non c’è traccia. L’ex interista 29enne stavolta non dedica neppure un post su Instagram a Wanda: forse, dopo la parentesi alle Maldive, i tira e molla si sono definitivamente conclusi.

Ha celebrato il grande giorno al President Bar

La ‘telenovela’ tra Wanda e Maurito è andata avanti per molti mesi. Dopo la vacanza nell’atollo dell’Oceano Indiano, la sudamericana via social, a chi le chiedeva della reunion, ha replicato: “Ci ho riprovato perché credo che una relazione di tanti anni meriti un'altra opportunità, ma non ha funzionato”.