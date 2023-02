La 25enne sbotta contro chi la critica ferocemente sul social

Anche quando era incinta aveva sottolineato di non essere una mamma che “svacca”

Chiara Nasti mostra sul social la sua pancia tornata piatta a meno di 3 mesi dal parto. Il 16 novembre scorso ha dato alla luce Thiago, per la felicità sua e del compagno, il giocatore della Laazio Mattia Zaccagni. Sul social l’influencer 25enne mostra le sue forme, tornate identiche a quelle che aveva prima della gravidanza. Immancabilmente nasce la polemica, la napoletana. Però, non rimane in silenzio. Contrattacca e critica le donne che non tornano subito con la pancia piatta dopo il parto: "Voi invece fate come gli elefanti".

Chiara Nasti critica le donne che non tornano subito con la pancia piatta dopo il parto: ''Voi fate come gli elefanti''

La Nasti anche quando era incinta di 5 mesi si era inimicata molte sottolineando nelle sue storie quanto fosse orgogliosa per aver preso solo 100 grammi rispetto al suo peso abituale. Additata come un cattivo esempio, era sbottata: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io, anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza, non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Il figlio Thiago è nato il 16 novembre: la 25enne è già in formissima

Ora accade di nuovo. E’ riuscita a perdere tutto, come aveva programmato, e lo ha fatto in due mesi e tre settimane dal parto. A chi le punta il dito contro, risponde per le rime. “Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza, portassi ancora la pancia, le mie forme dolci”, chiarisce.

La Nasti sottolinea: “Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare secondo loro! Fate una bella cosa voi: dopo i nove mesi continuate a mangiare, così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che queste forme sono così belle. Cose incredibili leggo sotto le mie foto! Veramente, rilassatevi…”. E conclude tagliente: “Continuate a mangiare, così vi portate un anno la gravidanza, anzi 24 mesi come gli elefanti”.