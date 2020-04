Christian Vieri in quarantena è diventato proprio un casalingo provetto. Mentre la moglie Costanza Caracciolo, 30 anni, è impegnatissima con la neonata Isabel, venuta la mondo un mese fa, lui si occupa di molte faccende di casa. Anche perché non può arrivare molto supporto dall’esterno a causa del distanziamento sociale. Il 46enne si è fatto scattare una foto mentre pulisce il terrazzo e allo stesso tempo intrattiene la piccola Stella. Accanto allo scatto, pubblicato su Instagram, che lo ritrae con una scopa in mano a pochi centimetri dalla primogenita di 1 anno, anche lei con una piccola scopa, ha scritto: “Bobo and Stella”.

Recentemente l’ex calciatore ha rivelato quanto il lockdown stia facendo male alla sua linea. In poche settimane ha messo su 11 chili e non prevede di riuscire a perderli facilmente neanche dopo la fine della quarantena. “Non è facile questo periodo. E’ già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo”, ha spiegato intervenendo a ‘Porta a Porta’. “Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 24/4/2020.