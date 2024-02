''Ci siamo lasciati male, eravamo diventati orrendi'': Nancy Brilli racconta in tv dettagli della brutta fine dell’amore col chirurgo plastico Roy De Vita

L’attrice 59enne dopo il matrimonio con Luca Manfredi ha vissuto 15 anni col medico estetico

Nancy Brilli ha rivelato che la relazione con Roy De Vita, noto chirurgo plastico 66enne, è finita piuttosto male.

I due sono stati legati per ben 15 anni, ma poi intorno al 2017 il rapporto si è interrotto in un clima decisamente poco sereno.

Ora ospite di ‘Storie di donne al bivio’ sulla Rai, l’attrice 59enne ha raccontato alcuni dettagli del rapporto e della sua brutta conclusione.

Nancy Brilli, 59 anni, racconta a Monica Setta della brutta fine della relazione con Roy De Vita, 66

“La verità è che io mi ero solo separata da Luca (Manfredi, il suo secondo marito e padre del figlio Francesco, oggi 24enne, ndr), ma non avevo mai divorziato. Roy si voleva molto sposare. A un certo punto ne ho fatto una questione di ordine, dico: ‘Sto con lui, sono ancora sposata con l’altro, che senso ha? Va bene, assolutamente ci sposiamo’”, ha detto.

Parlando con la conduttrice Monica Setta, sua amica, ha aggiunto: “Ho messo le cose in chiaro, ho divorziato e ho detto: adesso ci sposiamo. Sono iniziate tutte una serie di cose che non capivo. Tipo un meraviglioso anello di fidanzamento che tornava sempre in un cassetto. Cose che mi sfuggivano”.

“Di fatto poi non si è parlato più di matrimonio. Ho detto: ‘Scusa ma perché mi hai fatto divorziare?’. E’ Roy che non si è voluto sposare, ho detto: ma che stiamo facendo? Mi sono sentita presa in giro. Avevo perso la fiducia”, ha proseguito.

L'attrice ha ammesso che alla fine lei e Roy erano diventati 'orrendi'

“E’ stato un dolore grandissimo, ma perché pensavo di non aver capito niente. Ho detto: ‘Io ho dedicato 15 anni della mia vita a una cosa che non è esistita’”, ha sottolineato.

L’ultimo periodo è stato particolarmente brutto: “Ci siamo lasciati male perché c’erano una serie di discussioni, degenerate proprio. Alla fine eravamo proprio orrendi. A un certo momento io ho detto: qui bisogna mettere un punto perché così non si va avanti. Ho preso e me ne sono andata, quando sono tornata lui ha detto: ‘Allora me ne vado’. Vattane”.

“E’ stata una cosa di puntigli, di orgogli. Veramente molto sgradevole. Al punto da dire io non ne voglio più sapere”, ha concluso.