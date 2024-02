''Dopo tanti mesi di silenzio ci siamo sentiti'': Stefania Orlando rivela la fine del gelo con l'ex marito Simone, chi ha contattato chi

La showgirl 57enne nega di essere nuovamente legata: “Sono signorina”

Ha sofferto per la fine del matrimonio con Gianlorenzi, 48 anni, sposato nel 2019 dopo 10 anni insieme

Stefania Orlando ha smesso di stare male. Ha finito di versare lacrime per la fine del matrimonio con Gianlorenzi, 48 anni, sposato nel 2019 dopo 10 anni di fidanzamento. In tv la showgirl 57enne sorride serena e rivela anche la fine del gelo con l’ex marito Simone. E’ stata lei a rompere il silenzio mandandogli un messaggino, lui ha risposto. Lo svela a Verissimo.

“E’ stato un matrimonio meraviglioso, 15 anni d’amore. Ho sofferto tanto, ma basta lacrime. Prima ero paralizzata da una realtà che mi aveva colto di sorpresa. Non me lo aspettavo che finisse così, devo dire però che il vero amore è proprio quello che lascia andare. Questo dovrebbe essere d’insegnamento, perché quando ami davvero una persona, vuoi il suo bene, a prescindere da te”, spiega Stefania davanti le telecamere.

La Orlando poi confida: “Voglio dire una cosa che ancora non ho detto: dopo tanti mesi di silenzio, proprio l’altro giorno Simone e io ci siamo sentiti. Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto. Ovviamente ognuno ha la sua vita, però sono felice si sia ricreato un rapporto dal punto di vista umano perché quando hai un amore così importante, vero e costruttivo, non può non rimanere nulla. Il rapporto umano deve rimanere, l’amore si può trasformare in affetto, in amicizia, non lo so, col tempo. Però non può svanire”.

L’ex ‘vippona’ non si è legata a un altro uomo, come avevano riportato alcuni rotocalchi. Sottolinea: “Sono signorina, mi sono ridata alla musica, sono in una fase di rinascita”. Il suo uomo del cuore si chiama Romano ed è il suo papà, magistrato e professore universitario in pensione: lo scorso settembre ha compiuto 90 anni. Le fa una sorpresa ed entra in studio. “Lui è l’uomo della mia vita. Io e lui abbiamo un bel rapporto perché siamo molto simili. Vogliamo entrambi avere sempre ragione e siamo molto pignoli, però il confronto è importante a qualsiasi età. Abbiamo un dialogo e parliamo di tutto. Litighiamo sicuramente e abbiamo un rapporto come gli innamorati”, confida lei.