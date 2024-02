Ariadna Romero festeggia i 51 anni del fidanzato Julio Iglesias Jr., figlio di Julio: le foto piene di passione

La cubana 37enne, ex di Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto un figlio, è felicissima col cantante

Oramai vive a Miami insieme all’artista che ha un patrimonio di circa 620 milioni di dollari

Ariadna Romero celebra il suo compagno. La cubana festeggia i 51 anni del fidanzato Julio Iglesias Jr., figlio di Julio. Sul social condivide foto piene di passione con l’uomo che le ha ridato il sorriso e scrive: “Happy birthday to my bb! Love u so much!”.

Negli scatto lei e Julio si guardano negli occhi, innamorati più che mai. La loro storia, iniziata l’estate scorsa, è in crescendo. I due sono usciti allo scoperto ad agosto 2023: da allora non c’è stato più nulla da nascondere.

I quasi 13 anni di differenza d’età non contano. C’è grandissima sintonia tra Ariadna e Iglesias. La 37enne vive con lui a Miami. Si era trasferita in Florida, dopo un lungo periodo vissuto in Italia per stare accanto alla sua famiglia e avere più supporto per crescere il suo bambino, Leonardo, avuto da Pierpaolo Pretelli nel 2017 e che lo scorso 18 luglio ha compiuto 6 anni. Doveva essere un ‘trasloco’ momentaneo, l’incontro con Julio Jr., però, deve aver cambiato i suoi piani. A tornare nel Bel Paese la Romero proprio non pensa.

Ariadna e Julio sono stati a Roma lo scorso dicembre, ma solo per una vacanza. Negli Stati Uniti assaporano pienamente il batticuore. L’artista lì è molto conosciuto e apprezzato. Negli anni avrebbe accumulato un patrimonio di circa 620 milioni di dollari.