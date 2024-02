Gigi D'Alessio spegne le candeline con tutti e 5 i suoi figli, c'è anche il piccolo Francesco avuto 2 anni fa con la giovane compagna Denise: guarda

Il cantante festeggia 57 anni circondato dai suoi gioielli: “Ecco il mio patrimonio”

“Ecco il mio patrimonio”, scrive. Gigi D’Alessio festeggia 57 anni con accanto tutti e 5 i suoi figli. Spegne le candeline sulla torta circondato dall’amore. C’è anche l’ultimogenito, il piccolo Francesco avuto 2 anni fa con la giovane compagna Denise.

Il cantante è al settimo cielo. La sua famiglia diventa sempre più grande: diventerà padre per la sesta volta tra qualche mese. La Esposito, 31 anni, a cui è legato dal 2020, è nuovamente in dolce attesa. Gigi sorride: è grato alla vita.

Nonno di tre nipotini, D’Alessio nello scatto di gruppo per il compleanno, il 24 febbraio, posa con Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA, venuto al mondo nel 2003, i ragazzi avuti dall’ex moglie Carmela Barbato. C’è anche Andrea, 14 anni da compiere tra un mese, il figlioletto avuto da Anna Tatangelo. Infine c’è Francesco, 2 anni fatti lo scorso 24 gennaio, frutto dell’amore con Denise.

E’ entusiasta insieme a loro nel giorno importante sul calendario. Il prossimo bebè è in volo: Gigi lo ha confermato intervenendo in radio, nascerà entro l’estate. “Con lei sono molto felice”, ha rivelato intervistato parlando di Denise. Non esclude le seconde nozze in futuro insieme a lei: “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.