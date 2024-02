La 23enne a Generazione Z chiarisce la scelta di essere single

Ora vive a Milano col fratello Bido, Albano Jr., di un anno più piccolo di lei

A danzare sul palcoscenico di Ballando con le Stelle in Georgia si è divertita moltissimo. Jasmine Carrisi non ha dubbi, lo confessa a Monica Setta, ospite di Generazione Z. La 23enne, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, in tv spiega anche perché non è fidanzata. “Quelli della mia generazione hanno voglia di libertà”, sottolinea.

''Quelli della mia generazione hanno voglia di libertà'': Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Lecciso, spiega in tv perché non è fidanzata

La Setta le domanda se sia o meno legata a un nuovo ragazzo, Jasmine, facendo riferimento agli scatti sul social, chiarisce: “Posto solo foto con amici”. Poi aggiunge: “Non sono fidanzata perché credo di essere troppo concentrata su di me in questo momento e poi, soprattutto per la nostra generazione, la Z appunto, non è facile. Le persone hanno voglia di libertà, non hanno voglia di legarsi”. E infine sottolinea, parlando di sé: “Per legarmi deve valerne la pena”.

La conduttrice rivela che la madre adesso è molto contenta della carriera che sta facendo Jasmine, mentre in passato aveva espresso qualche dubbio a riguardo: temeva la decisione della figlia di entrare nel mondo dello spettacolo. Mostra un’intervista di Loredana in cui la donna si mette in discussione come genitore. Jasmine sorride. “Anche io mi contesto sempre come figlia - precisa - E' stata una mamma molto presente, anzi direi proprio una cozza. Molto attaccata, a me in particolare rispetto agli altri. Sai, la femmina più piccola da entrambi in genitori viene sempre trattata meglio degli altri. Si può dire così?”.

La 23enne a Generazione Z chiarisce la scelta di essere single

Con fratello Bido, l’altro figlio che Al Bano ha avuto dalla Lecciso, più piccolo di un anno, c’è un legame speciale: “Il rapporto è bilanciato, equilibrato. Litighiamo perché siamo i più vicini d’età, cresciuti insieme. Litighiamo ma andiamo anche super d’accordo. Poi tra l'altro viviamo insieme a Milano, ci tocca andare d’accordo per forza…”.

Per studiare e per lanciarsi nel mondo della musica ha traslocato dalla Puglia in Lombardia. La Carrisi sottolinea: “Ho lasciato Cellino, ma non del tutto perché amo Cellino quanto Milano”. Sul famosissimo papà dice: “Ha una mentalità super aperta, anche se viene da una generazione completamente diversa, quindi era felice quando dovevo partire. Gli piace che conosca nuovi ambienti, allarghi i miei orizzonti”. Lui l’aiuta pure nella costruzione dei suoi brani: “Mi dà una grande mano, glieli faccio sentire ed è di supporto”.