"Temptation Island Vip" deve ancora iniziare ma ci sono già delle succulente anticipazioni. Una delle ultime arriva direttamente dall'account Instagram del programma e vede protagonista Ciro Petrone. Il "Pisellino" di "Gomorra" è scappato dal villaggio dei fidanzati. Un breve filmato mostra mentre corre veloce sulla spiaggia con i cameramen che cercano di fermarlo. L'attore probabilmente sta tentando di raggiungere il villaggio delle fidanzate.

Ciro nella clip chiama disperatamente la fidanzata Federica Caputo e poi scappa. Corre veloce dando vita a una scena degna di un action movie. Non è dato sapere quale sia il motivo della sua reazione. Se sia successo qualcosa o se semplicemente sente la mancanza della dolce metà.

Federica ha raccontato di aver scoperto, circa otto mesi fa, che Petrone chattava con altre ragazze: "Questa è l'occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male", ha dichiarato la ragazza parlando della partecipazione al docu-reality. Ciro ha giurato di essere cambiato e di aver voglia di dimostrarlo.

Al momento la sua fuga sta facendo il giro dei media. Per scoprire come è andata a finire bisognerà aspettare l'inizio di "Temptation Island Vip". L'appuntamento con Alessia Marcuzzi, che quest'anno prende il posto di Simona Ventura, è per lunedì 9 settembre, in prima serata su Canale 5.









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/9/2019.