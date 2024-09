''Mio padre picchiava mia madre, voleva ucciderla, siamo scappate'': Clarissa Burt al GF racconta della sua difficile infanzia

La 65enne si mette a nudo al reality show e parla del genitore: “Ha fatto cose orribili”

Clarissa Burt si mette a nudo e rivela quel che finora era rimasto taciuto. Al GF racconta la sua difficile infanzia. “Mio padre picchiava mia madre, voleva ucciderla, siamo scappate”, svela la 65enne. L’attrice, ex modella, parla del genitore violento a causa dell’alcol. “Ha fatto cose orribili”, confida.

“Non vedo mio padre da quando avevo 18 anni, beveva, era un uomo brutto. Non ho ricordi belli a casa mia. Noi avevamo paura di lui - spiega Clarissa - Una bella giornata a casa mia era quando non aveva la cinta in mano. Mio padre fuori casa era una persona e dentro era un’altra. Avevo i miei fratelli e dico sempre che li ho cresciuti io e poi ho cresciuto i miei genitori. Un giorno vedi papà che picchia la mamma e il giorno dopo si abbracciano. Sono rimasta traumatizzata. Io dissi a mia mamma: ‘Lo sai che lui sta partendo per l’università per ucciderti?’. Lei mi disse: ‘Sì, lo so’”.

"Allora l’ho presa e siamo andati via - continua la Burt - abbiamo girato per motel senza farci trovare. Eravamo io, mamma e mia sorella. Io sono stata sveglia tutta la notte, dal 1977 sono diventata l’uomo di casa. Avevo 18 anni. Ci siamo messi in macchina quando lui ormai dormiva perché era troppo ubriaco. Per me è normale che non ci sia nessuno alle mie spalle, non c’è mai stato per me. Tutto il successo che ho avuto qua, la mia famiglia non lo sapeva. Nessuno mi ha mai detto: ‘Brava, sono fiera di te’. Io non posso vedere soffrire qualcuno. Sono la donna di oggi grazie all’insegnamento dei miei genitori, bello o brutto che sia”.

Signorini la ringrazia per aver denunciato tutto. “E’ la prima volta che ne parlo. Per me è molto importante liberarmi. Ringrazio l’Italia, voi veramente sarete per sempre la mia famiglia, però bisogna capire… Posso raccontare anche delle cose orribili che ha fatto mio papà ma non voglio. Voglio dire questa cosa agli uomini: sii l’uomo che tu vuoi che sposi tua figlia”, ammette l'americana.

Clarissa aggiunge: “La prima volta che ho incontrato mio padre, io ero in grembo di mia madre, lui la spinse per le scale e le disse: ‘Piangi stron*a e perdi la bambina’. Ci sono due modi per prendere la vita: o diventi vittima o diventi vittorioso. Io sono diventata vittoriosa, spero che si veda”.

“Mamma ora vive vicino a me adesso e non la mollo neanche un momento – conclude la Burt - Le ho chiesto il permesso di venire al GF. Insomma… Quando la vita ti dà i limoni, tu devi fare il limoncello”.