Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori: è nata Arya

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono genitori al settimo cielo: è nata Arya, la loro prima figlia. I due lo annunciano sul social.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e l’ex Miss Italia 2014 ed ex tronista del dating show di Maria De Filippi pubblicano su entrambi i loro profili Instagram una foto in cui stringono entrambi la mano della neonata. “Benvenuta al mondo amore nostro - commenta Clarissa Marchese - Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”. “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”, scrive Federico Gregucci.

La piccola Arya è nata a Miami. Le avvisaglie del parto si sono verificate a tarda notte. Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono recati nell’ospedale scelto. Il 29enne non ha lasciato sola per un istante la moglie 25enne: è rimasto sempre al suo fianco, rassicurando anche i tanti fan sulla situazione. Mamma e neonata stanno bene e godono di ottima salute.

La bella siciliana originaria di Sciacca ha dato alla luce Arya. Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono genitori felici. Dopo le nozze, celebrate a maggio 2019, ora è arrivata la prima figlia: il loro sogno di famiglia si avvera e prende sempre più forma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2020.