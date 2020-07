Claudia Galanti, vita stravolta: oggi si sveglia alle 5 del mattino per andare al mercato

Claudia Galanti ha una vista diversa, assolutamente stravolta rispetto al passato. Non c’è più traccia delle notti pazze in Costa Smeralda, delle vacanze extra lusso a partire da fine maggio fino a settembre inoltrato nei luoghi più incantevoli del mondo. Oggi si sveglia all’alba e alle 5 del mattino è già al mercato ortofrutticolo insieme al suo socio, co-fondatore e Ceo di Foodbeats, la società che si occupa di cibi e bevande, con cui la showgirl 39enne si sta rilanciando seguendo la sua passione: la cucina.

Claudia, che in questi giorni ha avuto un grave lutto, ha perso il padre, morto dove viveva, in Paraguay, e non ha potuto neppure dirgli addio, non ha affatto problemi a farsi vedere dai suoi fan mentre compra frutta e verdura al mercato. Sul suo profilo social pubblica uno scatto che la ritrae insieme a Rombolotti e scrive: “5 am, Ortomercato - Secondo voi cosa stiamo combinando?Partner in crime...c’è da aspettarsi qualcosa di buono! ".

“Il segreto di un piatto eccellente? La qualità delle materie prime che scelgo personalmente“, fa sapere ai follower. La Galanti si è buttata anima e corpo sui fornelli: ormai è una chef e, tra video tutorial di cucina di cui è protagonista e la sua società, cerca di vincere la sfida e a 39 anni creare il suo piccolo impero fondato su gustose pietanze e fatica.

Investe seguendo il cuore, anche se voci di corridoio sussurrano che Claudia sia pronta a partecipare a un altro reality: secondo alcuni sarebbe in lizza per entrare al prossimo GF Vip, quello in partenza il prossimo settembre condotto da Alfonso Signorini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2020.