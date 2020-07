Claudia Galanti parla della morte del padre in tv: 'Mi faceva pressioni, l'ultima volta che l'ho visto è stata...'

Claudia Galanti parla in tv della morte del padre. Ospite di Adriana Volpe a “Ogni mattina” su Tv8, la bella 39enne svela che i rapporto con l’uomo per anni non erano stati buoni. “MI faceva pressioni”, confessa la showgirl.

Claudia Galanti non svela il motivo del decesso improvviso del padre. Racconta della sua vita insieme al genitore e della mancata sintonia sin da quando era piccola. “Lui non ha avuto il coraggio di gestire situazioni forti”, spiega. Poi aggiunge: “Ho dovuto caricarmi addosso il peso della famiglia e dei miei fratelli quando io avevo 17 anni e loro 7. Allora mi sono allontana e dal Paraguay sono partita per Miami”.

Claudia ha iniziato a lavorare giovanissima per mantenere personalmente la famiglia. Con il papà i conflitti sono rimasti per anni. “Non andavamo più d’accordo, da lui subivo pressioni che non erano per la mia età”, sottolinea. Negli ultimi tempi ha cercato nuovamente di riavvicinarsi al padre affinché i suoi figli avessero un nonno.

“L’ultima volta che l’ho visto è stato anni fa, è venuto a Milano quando è mancata mia figlia”, svela la Galanti, ricordando pure la morte di Indila Carolina Sky, scomparsa il 3 dicembre 2014. Poi fa sapere: “Non ci sarà alcun funerale”. Tutto a causa della pandemia che in Paraguay non è ancora sotto controllo purtroppo.

La Volpe le domanda se ha ricordi relativi a Indila, volata in Cielo piccolissima a causa di un batterio nel sangue. “Ha vissuto nove mesi e quindi i ricordi non sono molti. In casa la ricordiamo sempre. I suoi primi passi, cioè quando gattonava, mi sono rimasti in testa”, dice l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2020.