Claudia Galanti e il nuovo fidanzato si sono regalati un romantico Safari in Africa senza figli: foto

Claudia Galanti, già tornata a Milano, continua a condividere sul suo profilo Instagram tante storie della vacanza romantica che ha appena trascorso con il nuovo fidanzato Leonardo. In Africa, senza i figli di lei, si sono divertiti insieme con un appassionante safari. I due sono volati in Kenya e hanno alloggiato in un hotel a cinque stelle, il Lions' Luxury Eco Resort & Spa a Malindi.

Per la 42enne e l’affascinante avvocato milanese, di cui la showgirl ancora non rivela il cognome, tanto mare insieme. Claudia in bikini è conturbante e tonica come non mai. Ma non solo bagni nell’acqua cristallina e tintarella, conditi da baci e abbracci della coppia: la Galanti e il compagno hanno deciso di fare un giro nella savana per ammirare il panorama e gli animali africani più noti come il leone, la giraffa e l’elefante.

La paraguaiana e il famoso legale, con cui ha ormai ufficializzato il legame, si sono goduti interi giorni di relax totalmente soli. I figli di Claudia sono lontani: Liam Elijah, 12 anni, è in Giappone, Tal Harlow, 11, a Ibiza. E’ la famosa madre a svelarlo, mostrando screenshot delle videochiamate fatte ai due pargoli.

Claudia, seppur felice, non ha smesso un istante di pensare a loro. Sulla candida spiaggia del Kenya ha scritto i loro nomi. Anche quello di Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e morta improvvisamente il 3 dicembre 2014. Non dimentica la bimba persa: la tragedia è sempre vivida dentro di lei. I bambini sono nati dal legame con Arnaud Mimran, imprenditore francese attualmente in carcere per frode fiscale.