Cristian Totti, primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti, compie 18 anni! Party con mamma, amici e fidanzata: foto

Il papà Francesco gli fa una dedica social, ma probabilmente non è alla festa

Torta a quattro piani per il giovanissimo calciatore del Frosinone

E’ maggiorenne. Cristian Totti, primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti, compie 18 anni! La mamma gli organizza un mega party al quale lui arriva con la fidanzata mano nella mano. La festa va in scena nella lussuosa Tenuta San Domenico, una villa settecentesca, location ideale di matrimoni e grandi eventi, a Sant'Angelo In Formis, in provincia di Caserta. A rendere la serata perfetta ci pensa Annalisa Vollero, che si occupa di ogni particolare.

Cristian Totti, primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti, compie 18 anni! Party con mamma, amici e fidanzata (se vuoi vedere tutte le foto del party di Cristian Totti clicca qui)

La musica accoglie il festeggiato, è quella del Gruppo Arechi Live Band. C’è pure uno scatenato deejay, Checco Dee. Lunghi tavoli attendono i tanti ospiti. Il menù è assai gustoso, curato dallo chef Michele Deleo.

La 42enne insieme all'adorato figlio

Cristian, giovane calciatore del Frosinone, si gode ogni momento della sua serata speciale. Sorride accanto alla ragazza, Melissa Monti, con cui fa coppia da più di un anno. Ilary sta lì e riprende tutto. Ci sono anche la sorella Chanel Totti, 16 anni, con il fidanzato 20enne Cristian Babalus, e la piccola Isabel, la terzogenita di casa di soli 7 anni.

La festa va in scena alla Tenuta San Domenico, in provincia di Caserta. Ci sono anche le sorelle del ragazzo, Chanel, 16 anni, e Isabel, 7

Brindisi, risate e tantissimo buonumore. Il party è super e raggiunge il culmine al momento della torta, immensa, a quattro piani. L’ha realizzata Anna Rita Falcone, cake couture. Ogni persona presente abbraccia e bacia Totti junior: lui è raggiante.

Chanel bacia con tanto affetto Cristian

Non mancano le foto di rito, che Cristian fa con la famiglia accanto. Manca il padre, Francesco, che probabilmente, a causa dei rapporti tesi con l’ex moglie, non è presente ai festeggiamenti. Da parte del 46enne arriva una dedica social per gli auguri.

Accanto al giovane calciatore del Frosinone, come sempre, la fidanzata Melissa Monti

La Blasi regala al figlio pure un momento assai commovente: su un grande schermo vengono proiettate le foto del ragazzo in tanti momenti della sua crescita, fino alla maggiore età. In sottofondo c’è ad accompagnare gli scatti la canzone di Elisa “A modo tuo”. E’ una notte fantastica. La madre non può far altro esclamare: “Io ti amo!”. Adora Cristian, gli vuole un bene infinito.