''E' assurdo'': Veronica Peparini a 52 anni aspetta due gemelli dal compagno 27enne Andreas Muller, la notizia sbalordisce tutti

Veronica Peparini arriva a Verissimo col compagno per un annuncio che lascia tutti a bocca aperta. L’ex professoressa di Amici, già madre di Daniele e Olivia, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli, a 52 anni aspetta due gemelli dal compagno 27enne Andreas Muller. I due stanno insieme da quasi 6 anni e convivono dal 2020. I due svelano la cicogna e arriva anche il gender reveal. “E’ assurdo!”, esclama il ballerino. Sono due femminucce.

"Sono felice di dirlo qui, perché finora lo abbiamo detto solo alla famiglia”, dice emozionata Veronica. E’ al quinto mese di gravidanza. “Abbiamo dovuto avere un piccolo aiutino per via della mia età. Però poi è venuto subito, quindi è stato abbastanza facile, una fortuna, non posso dire che è stato complicato”, rivela.

Poi un’altra confessione bomba, la fa Andreas: “Sono due gemellini. E’ assurdo…!”. “Non ce l’aspettavamo. Quando abbiamo fatto la visita, c’è stato un po’ di silenzio. Ci hanno detto che erano due e ci è preso un colpo”, gli fa esco la Peparini. Muller svela: “Io sono sbiancato”. “Perché in quel momento non te l’aspetti. Quest’embrione ha deciso di sdoppiarsi, capita una volta su più di cento… Io ho 52 anni, quindi è un dono”, aggiunge la compagna.

“Anche se ho 27 anni e sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Io avevo il desiderio di diventare papà. Non avrei mai voluto farlo troppo tardi questo passo. Vorrei vivere al passo con loro, vorrei essere un papà, un amico”, prosegue Andreas, è raggiante.

I 25 anni di differenza d’età non sono un problema. Veronica spiega: “Avevo il terrore di dirlo alla mia famiglia. Sapevo che mia figlia non mi avrebbe creato troppi problemi, ma ero in pensiero per mio figlio: invece ha 16 anni e ci ha stupito perché l'ha presa subito bene. Mi sono subito sentita protetta dalla mia famiglia"."Abbiamo le famiglie dalla nostra parte. Questo è bene per noi e per la vita che deve arrivare”, sottolinea lui.

Attimi di commozione quando i due scoprono il sesso dei bebè: sarà un doppio fiocco rosa. Sui nomi dicono: ”Forse Eva e Vittoria, ma non siamo ancora sicuri". Le bimbe avranno il doppio cognome Muller Peparini. Dopo l’annuncio sui social arriva la dedica alle figlie della coppia. “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”, scrivono.