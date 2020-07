Claudia Gerini ha fatto la sua prima uscita pubblica insieme al fidanzato Simon Clementi. La coppia è apparsa per la prima volta mano nella mano davanti ai fotografi in occasione di un evento in Sardegna. I due sono una coppia ormai da oltre un anno e hanno deciso di non nascondersi più. Di fronte ai flash la 48enne si è messa in posa con un lungo abito nero a fantasia maculata, con braccia in trasparenza. Lui invece ha scelto un completo classico blu, camicia bianca e giacca rossa.

Solo qualche mese fa l’interprete romana aveva parlato della sua nuova relazione. Claudia, che ha già due figlie, Rosa, 15 anni, nata dal primo matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, 10, frutto dell’amore con l’ex Federico Zampaglione, ha anche rivelato di non escludere la possibilità di avere un altro figlio. “Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”, ha fatto sapere a ‘Oggi’.

Parlando del compagno ha poi aggiunto: “E’ un papà separato, le nostre figlie sono nella stessa comitiva. Ci siamo incontrati durante una settimana bianca a Cortina, ci siamo messi a chiacchierare e… E’ nata una bella storia”. Infine sul matrimonio ha detto: “Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Io ce l’ho il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: ‘Claudia Gerini sposabile in chiesa’”.

Scritto da: la Redazione il 24/7/2020.